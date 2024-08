Šieste miesto je pekné, ale Kubo mohol vyhrať, vravel Grigarov tréner

PARÍŽ. Na štarte sa usmieval, v cieli bol sklamaný. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar vo finále K1 mužov na OH 2024 v Paríži zajazdil bez penalizácie, ale na stupne víťazov to nestačilo.

Fotogaléria: Jakub Grigar na OH 2024 v Paríži (semifinále + finále)

"Stroskotalo to celé na jednej drobnej chybe, keď som pravdepodobne málo pretočil loď, alebo dal zlý náklon, alebo zle som načasoval záber a valec ma vôbec nechytil. Poslal ma štyri metre pod bránou," opísal kritický moment Grigar.

Bez tohto momentu by na pódiu asi nechýbal. "Šieste miesto berieme, je to pekné, ale Kubo mohol dnes vyhrať," tvrdil aj tréner Stanislav Gejdoš.

V momente, keď uvidel svoje umiestnenie, by sa najradšej hneď vrátil na tú inkriminovanú bránku.

Po pretekoch však neskrýval sklamanie. "Išiel som dobrú jazdu, no potom príde tá jedna stotina, keď treba rozhodnúť a ak zlyháte, stratíte svoj životný cieľ," povzdychol si.

Náročnejšie úseky trate zvládol dobre, no zaváhal na úseku, ktorý podľa neho kajakár olympijských kvalít má zvládnuť zavretými očami.

Na jeho tretej olympiáde bol to jeho tretí výsledok v top 6. Pred ôsmimi rokmi v Riu skočil piaty, pred tromi rokmi v Tokiu získal striebro. Vtedy zvíťazil Čech Jiří Prskavec, ktorý tentoraz spravil až dva ťuky a skončil na ôsmom mieste. To však Grigar ani nevnímal.

"Myslím si, že od štvrtého až po spodok všetci prehrali," skonštatoval.

Preteky v Paríži boli podľa neho kvalitnejšie, ako na predchádzajúcej olympiáde. "Vidno to aj na tom, že v Tokiu som mal medailu so stratou 3,22 sekundy a tu so stratou 1,99 sekundy som skončil šiesty," skonštatoval Grigar.

Taký je slalom

Svoje olympijské vystúpenia porovnávať nechcel. Vravel, že neboli iné len trate a preteky, ale aj on sám sa za ten čas menil.

Trať v Paríži mu však sedela. "Mrzí ma, že som nepodal lepší výkon," povedal.

Paralela medzi Riom a Parížom však je, že Grigar mohol získať medailu aj v týchto pretekoch, no má iba jednu, z Tokia.

"V Riu mi voda robila veľké problémy, no tu to bola pravdepodobne moja chyba, nejaké zlé stotinové rozhodnutie, kde som mohol spraviť niečo lepšie," vravel novinárom Grigar.