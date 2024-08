Černý sa v závere pretekov posunul dopredu, za osobným rekordom výrazne zaostal

Roztrhal však vedúcu skupinu, v ktorej zostali už len on, Stano, Pintado a majster sveta Martin. Chvíľu na to zle dostúpil Stano a s bolestivým výrazom pokračoval ďalej.

Černý je z času sklamaný

Dvadsaťšesťročný Černý sa postupne posúval vyššie a nakoniec obsadil 34. pozíciu. Z nej nebol sklamaný, no nahneval ho čas 1:23:25 minúty, ktorý bol výrazne pod jeho osobným maximom (1:20:31).

"Išiel som sem z 38. pozície v rebríčku. Takže som nemal čo stratiť, v úvode som to trochu riskol.

Ak by som udržal balík, tak by to mohlo byť do 20. miesta, ale to sa nepodarilo. No nemôžem byť nejako nespokojný s umiestnením, pretože rebríčkovo som bol tak, ako som.

Ale nespokojný som s časom, pretože som išiel ďaleko za osobákom. Musím si to rozanalyzovať.

Tempo nebolo také, že by sa išlo hneď pod štyri minúty, bolo komfortné, ale nedokázal som to udržať," povedal pre STVR.