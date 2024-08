Nedá sa to vydržať. Som rada, že vôbec stojím, vravela. Krejčíková kritizuje náročný program na OH

PARÍŽ, BRATISLAVA. „Som rada, že vôbec stojím a že už je koniec,“ vravela zničená Barbora Krejčíková v stredu večer v mixzóne českým novinárom. Wimbledonská šampiónka je obhajkyňou zlata vo štvorhre a veľké nádeje do nej vkladali Česi aj vo dvojhre. Na OH 2024 v Paríži sa jej darilo v oboch súťažiach. Rýchlo sa však ukázalo, že zvládnuť obe je nadľudské a je to veľmi veľká porcia aj pre takú výnimočnú hráčku akou česká tenistka je.

Keďže v prvý deň olympiády pršalo, na tenisových kurtoch sa neohlo hrať a organizátori musia následne zápasový program natlačiť do zvyšných dní. S posunom sa zatiaľ neráta. Všetko chcú stihnúť do nedele, kedy je na programe finále mužskej dvojhry a štvorhry žien.

Tri hodiny denne na kurte Krejčíková doplatila na to, že olympijský turnaj trvá len týždeň, nie dva ako je to pri grandslamoch. V priebehu 4 dní strávila na kurte 11 a pol hodiny. To sú v priemer bezmála 3 hodiny denne. To bol jeden z dôvodov, pre ktorý nezvládla štvrťfinálový zápas proti Anne Karolíne Schmiedlovej tak, ako by si predstavovala. Olympijský turnaj je prestížny a tenistky ho berú rovnako akoby to bol grandslam. Práve preto nechápu, ako je možné, že sa také veľké podujatie hrá vo veľkom zhone a na hráčov je obrovský tlak. Krejčíková len nechápavo krútila hlavou.

„Olympiáda je veľký turnaj. Pre mňa má rovnakú úroveň ako grandslam a malo by to byť rozdelené na 14 dní, ako je to na grandslamoch. Alebo aspoň na desať dní, pretože zdvojovať zápasy sa nedá vydržať,“ opisovala Krejčíková podľa sport.cz. Sama opisuje, že viacero tenistov sa snažilo v tejto veci na vedenie svetového tenisu tlačiť, aby bol olympijský program pre nich zhovievavejší. „Tlačíme na nich zo všetkých možných strán, ale mám pocit, že nás nikto nepočúva,“ hovorila smutno.

Schmiedlovej želá medailu Po vypadnutí so Schmiedlovou nehľadala výhovorky a nezhadzovala prehru len na náročný program. Naopak chválila slovenskú tenistku a priala jej, aby si vybojovala medailu. „Bolo vidieť, že má viac síl, než som mala ja, a že jej to teplo nevadilo. Od začiatku som prehrávala, a keď som sa vrátila do zápasu a vyrovnala na 4:4, tak mi to nevyšlo. Prvý set bol zlomový. Potom som sa snažila nájsť v druhom energiu, ale už som proste nemohla. Bolo toho na mňa veľa a nemala som energiu,“ hovorila.

Po prehre so Schmiedlovou ešte večer hrala spolu s Kateřinou Siniakovou zápas 2. kola. Obhajkyne zlata z Tokia hladko postúpili do štvrťfinále. Krejčíková však priznala, že nastúpila s veľkým sebazaprením. „Kačka ma držala. Držali ma aj českí fanúšikovia. Aj keď mi singel nevyšiel, nechcela som v debli sklamať. Chcela som bojovať ďalej a nechať na kurte všetko ako v predchádzajúcich zápasoch,“ opisovala pre sport.cz Krejčíková. „Chcela som hrať dve súťaže ďalej, ale nestalo sa. Je ťažké to prekusnúť, ale som rada, že hrajú aspoň jednu. Budú sa snažiť urobiť, čo najlepšiu regeneráciu. Skúsim sa dať, čo najviac dokopy, aby som mala viac energie na ďalší zápas, aby sme mohli bojovať ďalej.“