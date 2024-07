Ku koncu už mala dosť, ale kŕče nedostala. Slovenská tenistka dosiahla životné víťazstvo

PARÍŽ. Keď premenila mečbal, od vyčerpania sa ani nevládla tešiť. Trvalo pár minút, kým sa na jej tvári objavil úsmev. Diváci na dvorci Suzanne Lenglenovej v legendárnom tenisovom areáli Roland Garros uznanlivo tlieskali obom aktérkam zápasu. Tenistka Anna Karolína Schmiedlová zdolala v osemfinále ženskej dvojhry na OH 2024 v Paríži štvrtú nasadenú a momentálnu svetovú päťku Jasmine Paoliniovú v trojsetovej bitke 7:5, 3:6, 7:5. Slovenská tenistka vyhrala nad hráčkou svetovej desiatky po roku 2016 a dosiahla najlepší slovenský výsledok v ére samostatnosti na olympijských hrách. Zápas trval dve a pol hodiny.

Úmorná horúčava Bol to zatiaľ najhorúcejší deň olympiády. V Paríži bolo 35 stupňov. Podmienky dali zabrať aj divákom. Hlásateľ pravidelne opakoval výzvu, ktorá sa často objavovala aj na veľkoplošných obrazovkách: „Nečakajte, kým si začnete všímať dôsledky z tepla, dodržiavajte pitný režim, alebo sa choďte ochladiť do tieňa.“ Tenistky však možnosť odísť do tieňa nemali. Schmiedlová ukázala veľkú bojovnosť už v prvom sete, ktorý otočila zo stavu 2:5 na 7:5. Druhý set však rýchlo prehrala 3:6.

Pred tretím setom bola nariadená desaťminútová prestávka na občerstvenie. Miestny dídžej pustil obľúbenú pieseň športových fanúšikov: „Sweet Caroline“. „Ja som to nezachytila, ale ďakujem, že sa to dozviem aspoň takto od vás,“ smiala sa už po zápase Schmiedlová v rozhovore so slovenskými novinármi. Do mixzóny prišli obe tenistky približne hodinu po zápase, po náročnom boji sa najprv potrebovali trochu dať do poriadku.

Jedna z najväčších výhier Medzi jednotlivými výmenami v treťom sete už na Schmiedlovej bolo vidno, že v horúčave chce šetriť energiou. Nespravila ani krok navyše. Na gem na 3:2, respektíve 4:3 sa neskutočne natrápila, no v oboch si udržala podanie. Obzvlášť siedmy gem bol nesmierne dlhý, až päťkrát bola zhoda. Talianka otočila na 4:5, ale nemala žiadny mečbal. Schmiedlová sa snažila ochladiť s uterákom na hlave. „Veľa myšlienok vtedy nebolo. Na niektorých turnajoch sú tie pauzy dlhšie, tu je iba minúta, takže som bola rada, že sa stíham napiť. Keď moja súperka pokazila hneď prvú loptu, tak som cítila, že sa ešte dá a že to skúsim otočiť. Našla som ešte posledné sily,“ prezradila Schmiedlová.

Do konca zápasu získala gemy už len ona a premenila hneď svoj prvý mečbal. „Bolo to extrémne náročné. Bolo veľmi teplo a ťažké podmienky na veľkom kurte. Nakoniec som to však zvládla. Má to pre mňa obrovskú cenu. Je to jedna z najväčších výhier môjho života, proti hráčke z top 10, ktorá má tento rok výborné výsledky,“ zhodnotila svoj výkon Schmiedlová. V hľadisku ju povzbudzovala aj lyžiarka Petra Vlhová.

Nedostala kŕče, ale spadla Keďže drvivá väčšina zápasov bola v úvode turnaja odložená pre dážď, zápasy sa hrajú každý deň. „Ku koncu zápasu som mala dosť. Bolo mi teplo, bol do dlhý zápas s dlhými výmenami, do toho emócie, stres. Ale zvládla som to, nedostala som kŕče. Niekedy v takýchto momentoch hrám odvážnejšie a to mi pomôže. Som rada, že mi to vychádzalo,“ vravela slovenská pretekárka. Párkrát sa aj pošmykla a spadla. „Občas spadnem, lebo už nevládzem udržať tú rovnováhu, alebo zo zúfalstva, ale nezranila som sa,“ vysvetľovala. Hľadisko sa počas zápasu postupne zapĺňalo, ale Slovenka to už veľmi nevnímala. „Už som mala celkom dosť, stres už tam nebol, hrala som skôr automaticky. Ale je to jeden z najväčších zápasov môjho života,“ podčiarkla.

Krásne spomienky Schmiedlová je už v najlepšej osmičke. „Na veľkých turnajoch som sa nikdy takto ďaleko nedostala, zdolala som súperky, ktoré sú v rebríčku oveľa vyššie ako ja. Veľmi si to cením. Myslím si, že je to celkom iný zážitok aj pre ľudí doma, olympiádu viac vnímajú,“ vravela slovenská tenistka. Roland Garros je je obľúbený turnaj. Dvakrát sa tu dostala do tretieho kola, vlani si svoje maximum ešte vylepšila a vypadla až vo štvrtom kole s Američankou Coco Gauffovou.

V tomto roku však vypadla už v prvom kole s inou Taliankou Sarou Erraniovou. „Strašne ma to mrzelo, dlho som sa z toho spamätávala. Som rada, že teraz na olympiáde som si to vynahradila a opäť budem mať krásne spomienky,“ zdôraznila Schmiedlová. Vo štvrťfinále ju čaká Češka Barbora Krejčíková. Tá tiež hrala trojsetový zápas s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, ktorá trvala 2 hodiny a 48 minút. Večer ju ešte mala čakať štvorhra.