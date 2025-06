Vedie generáciu šťastných chlapcov. Všetci nedopadnú ako Lobotka a Škriniar, tvrdí

Možno by som podnikal. Viem si predstaviť, že by som sa zariadil v živote aj mimo futbalu.

Viete si predstaviť, že by ste sa živili niečím iným ako futbalom?

„Len dobrým futbalom divákov nepobláznite. Potrebujeme to zladiť s dobrými výsledkami,” tvrdí v rozhovore tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov JAROSLAV KENTOŠ .

Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká domáci európsky šampionát . Pôjde o prvý prestížny turnaj tohto typu na slovenskej pôde po 25 rokoch.

Dnes je moderné rozprávať, že pracujete 24/7, že nikdy neoddychujete. Ja však poviem, že pracujem toľko, koľko treba a robím to na sto percent. Veľmi rád športujem, ale venujem sa aj rodine.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš. (Zdroj: SFZ, Autor: Roman Ferstl)

Zo dňa na deň ma hodili z hráčskych do trénerských vôd. Podarilo sa nám zachrániť mužstvo v tretej lige. Následne sa spojila Podbrezová, Bystrica, Dukla a Dubnica. Hlavný tréner bol pán (Jozef) Jankech. Mňa si vytipovali za jeho asistenta.

Hráčsku kariéru som ukončil v Podbrezovej pod trénerom (Antonom) Jánošom. Béčko Podbrezovej vtedy malo problémy so záchranou v tretej lige. Chceli vymeniť trénera. Oslovili ma s tým, či by som túto ponuku prijal.

Každá kategória je špecifická, no prechod z juniorského do mužského futbalu je veľmi dôležitý. V dospeláckom futbale pracujete s hotovými hráčmi. V béčku ich potrebujete správne dotvoriť. Z mentálnej aj fyzickej stránky. Musíte byť trocha trpezlivejší. Keď vediete A-tím, ste aj pod výsledkovým tlakom. V tom je asi najväčší rozdiel.

Viedli ste rezervy Banskej Bystrice či Žiliny. V čom je rozdielna filozofia trénerskej práce s mladšími hráčmi v porovnaní so seniormi?

Dennodenná práca v klube a práca na úrovni reprezentácie sú úplne iné. Je tu viac manažérskych povinností. Keď chcete spraviť správnu nomináciu, respektíve vybrať najlepších, potrebujete mať odsledovaných veľa hráčov. Je to veľký rozdiel ako v klube. Niekedy máte dva-tri dni, aby ste nachystali hráčov na zápas, keď prídu z klubov. Táto práca ma však posúva vpred.

Ako hodnotíte svoju päťročnú prácu s reprezentáciou do 21 rokov?

Chceli by ste si vyskúšať angažmán v zahraničí?

Samozrejme. Chcete spoznávať iných ľudí, inú kultúru. Môže sa stať čokoľvek. Možno budem pôsobiť ďalej pri 21-tke. Musí ma to predovšetkým napĺňať. Chcel by som ísť do klubu, ktorý má nejaké smerovanie.

Jedným z lídrov v tíme bude Tomáš Suslov. Ako vyzerala konverzácia o jeho príchode?