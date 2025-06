Rastie na Morave superstar? Je to najväčší klenot, budúci líder Slovenska

Domáci výber do 21 rokov v otváracom zápase jedenásteho júna privíta na Tehelnom poli favorizované Španielsko. Ďalšími súpermi v skupine sú Taliansko a Rumunsko.

BRATISLAVA. Slovensko od 11. do 28. júna privíta vychádzajúce hviezdy svetového futbalu. Je to obrovská šanca ukázať sa ako organizátor a predať sa na ihrisku.

Kto strelil najviac gólov?

Národný tím do 21 rokov nemá hrotového útočníka so streleckou formou. Na klubovej scéne skôr vynikli ofenzívni stredopoliari. Krídelník Leo Sauer (19. r.) skóroval v holandskej lige sedemkrát.

Rovnaký počet zaznamenal aj jeho brat Mário Sauer (21. r.) v žilinskom drese. Aj vďaka svojej produktivite su vypýtal prestup do francúzskeho FC Toulouse. Ak by sme to brali hokejovo, tak práve Mário je najproduktívnejším hráčom súčasného výberu. Má na konte až šesť asistencií.