Jeho cena letí hore, môže stáť milióny. Slovenská jednotka si nedá pomotať hlavu

„Tento šampionát sa hrá na Slovensku, preto sa zapíše do histórie. A my hráči sme hrdí, že budeme toho súčasťou,“ vravel Belko pre Sportnet.

Podľa Transfermarkt má hodnotu 1,8 milióna eur. Aj to je veľmi slušné číslo na brankára zo slovenskej ligy.

Keď sa na Slovensku pred štvrťstoročím konal turnaj rovnakej vekovej kategórie, tak ani jeden hráč zo súčasného kádra nebol ešte na svete. Najstarší z nich sa narodili v roku 2002. To je aj prípad Belka, ktorý je najväčší brankársky talent tejto generácie.

Bol vychádzajúca hviezda

Kamil Čontofalský bol už v roku 2000 vychádzajúcou hviezdou na brankárskom poste, už vtedy bol výraznou osobnosťou.

Bol jasnou jednotkou U 21, na ME odchytal všetky zápasy. V tom čase bol oporou Bohemians Praha v českej lige. Jeho potenciál potvrdil aj ďalší vývoj jeho kariéry. Dlhší čas bol jednotkou národného tímu, za áčko odchytal 34 – zápasov.

Chcel ho Everton, ale v roku 2003 zamieril do Petrohradu. Prestup do Premier League mu skomplikoval odchod Petra Čecha do Rennes.