Prišlo 135 skautov, exceloval Lobotka. Ďalší Slovák si vypýtal prestup storočia

BRATISLAVA. Slovensko už o pár dní privíta vychádzajúce hviezdy svetového futbalu. V prvom zápase vyzve jedenásteho júna Španielsko. Je to obrovská šanca ukázať sa ako organizátor a predať sa na ihrisku. Program, výsledky a tabuľky - ME vo futbale U21 2025 na Slovensku Veľké kluby zvyknú posielať na majstrovstvá Európy do 21 rokov (ME U 21) svojich najlepších skautov. Jeden vydarený turnaj môže znamenať životný prestupový krok. Aj do veľkoklubu.

„Keď hráč potvrdí svoju výkonnosť na takomto fóre, celkom iste mu to môže zmeniť kariéru,“ vravel už v minulosti agent Branislav Jašurek. Zastupuje momentálne dvoch najlepších futbalistov Slovenska, Dávida Hancko a Stanislava Lobotku.

V roku 2017 sa Slovensko druhý a zatiaľ poslednýkrát predstavilo na ME U21. A práve Lobotka tam urobil najväčší dojem, už vtedy bol hlavným dispečerom. „Ukázali sa najmä hráči, ktorí hrajú v malých ligách a neboli príliš známi. Zaujali skautov. Predviedli, že môžu hrať na najvyššej úrovni. Pre kluby je to dôležitá informácia,“ dodal Jašurek.

Lobotku podcenili Za najlepšieho hráča zápasu vyhlásili Lobotku dvakrát. V deň štartu európskeho šampionátu 2017 server Transfermarkt jeho cenu odhadol na 800-tisíc eur. Po turnaji ju zvýšil na milión eur, aj tak ho výrazne podcenil. „Tu sa podľa všetkého Transfermarkt mýli a nie je to nič nezvyčajné,“ reagoval vtedy Jašurek. Lobotka nakoniec v júli 2017 prestúpil z FC Nordsjælland do Celta Vigo za zhruba päť miliónov eur a v La Lige sa ihneď uchytil. Už pred ME U 21 patril Škriniar medzi desať najlepších mladých hráčov sveta na poste obrancu. Na šampionáte to potvrdil a dostal sa do najlepšej jedenástky turnaja. Chcelo ho veľmi aj Atlético Madrid, ale dostalo zákaz prestupov.

„Nečakal som, že ma vyberú do All-Stars. Boli tam hráči, ktorí odohrali o dva zápasy viac. Na EURO som sa cítil výborne a je to zadosťučinenie za to všetko,“ priblížil Škriniar. Chrien a jeho životný turnaj Pred šampionátom Transfermarkt odhadol jeho cenu na sedem miliónov. Krátko po ňom prestúpil zo Sampdorie Janov do Interu Miláno za sumu, ktorá je doteraz slovenským rekordom. Celkovo šlo o 34 miliónov.

Na snímke slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zľava Mário Sauer, Adrián Kaprálik, Adam Obert, Nino Marcelli a Leo Sauer pózujú pred domácimi Majstrovstvami Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v stredu 4. júna 2025. (Autor: Tlačová agentúra SR)

Nenápadný stredopoliar Martin Chrien výrazne zaujal na medzinárodnej scéne prvý aj poslednýkrát a za milión eur sa predal do Benficy Lisabon. Skóroval proti Anglicku i Švédsku, ešte predtým proti Poľsku na gól prihral, bol najproduktívnejším Slovákom. Na ME do 21 rokov sa prišlo pozrieť 135 skautov z elitných klubov z celého sveta. Dvaja z nich boli z Benficy. Pre Plzeň to bol parádny kšeft, lebo Chrien tam bol v tom čase iba ´do počtu´. Nerátali s ním.

Kaprálik a Marcelli Aj súčasný výber trénera Jaroslava Kentoša je plný talentov. O prestupe Nina Marcelliho sa špekuluje už dlhšie. Krídelník Slovana zaujal milánske AC, ale za sebou nemá najlepšiu sezónu na klubovej scéne. Často sedel na lavičke náhradníkov. Úspešné ME U 21 však môže veľa zmeniť. Šéfom Slovana sa suma štyri milióny eur za Marcelliho málila. Záujem prestúpiť do zahraničia netají Adrián Kaprálik, ale v januári ho stopla únavová zlomenina. Uzdravil sa na poslednú chvíľu, jeho forma je otázna. Rýchly Žilinčan stojí okolo dvoch miliónov. Zaujímavý je jeho spoluhráč Ľubomír Belko, ktorý patrí u nás medzi najtalentovanejších brankárov. Aj jeho cena sa pohybuje okolo dvoch miliónov.

Je Sauer najdrahší? Veľký záujem je o Tomáša Riga. Kreatívny stredopoliar Ostravy stojí podľa Transfermarkt okolo štyroch miliónov. Ak by však Rigo na ME zažiaril, tak môže stáť aj raz toľko. Už dlhšie sa jeho meno spájalo aj s klubmi z Premier League.

Najdrahší Slováci podľa Transfermarkt sú Tomáš Suslov (6 miliónov), Leo Sauer a Nino Marcelli (obaja 5 miliónov). Je to však relatívne, rozhoduje trh. Podľa analýzy výskumnej skupiny CIES Football Observatory, ktorá je súčasťou Medzinárodného centra pre športové štúdie (CIES) so sídlom vo švajčiarskom Neuchateli, vzrástla cena Lea Sauera na štrnásť až devätnásť miliónov.