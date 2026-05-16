Hnoj, žumpa, hanba. Nechceli nás v lige, rozčuľoval sa po vypadnutí riaditeľ Prešova

Neopísateľný výbuch radosti, potom studená sprcha a obrovské sklamanie. Hráči, tréneri, funkcionári a fanúšikovia Prešova prežili náročné chvíle v záverečnom kole nadstavby Niké ligy na pôde KFC Komárno.
V priamom súboji o záchranu viedlo Komárno od 26. minúty po góle Alana Mustafiča. Tatranu by však stačil aj bod, aby sa vyhol poslednej priečke a priamemu zostupu.
V pridanom čase gól aj prišiel, no zásah Martina Regáliho dlho skúmal VAR a napokon neplatil pre ofsajd.
Komárno si udržalo výhru 1:0 a stále má nádej na záchranu cez baráž. Prešov sa po roku lúči s najvyššou súťažou.
Kreslia čiary ako chcú
Sklamanie východniarov bolo po zápase obrovské. Výkonný riaditeľ Prešova Ľuboš Micheľ v emotívnom príhovore obviňoval rozhodcov aj rozhodcovskú komisiu a naznačil nekalé praktiky.
„Môj pohľad na zápas je ako na celý slovenský futbal. Zväz je v absolútnych dlhoch, ryba smrdí od hlavy. Dosť bolo toho, čo sa udialo v slovenskom futbale,“ začal Micheľ.
„Pán Jaška, ktorý riadi nemocnicu v Komárne, deleguje sem pána Ruca. Vie, že my ho vetujeme, ale dá ho sem za štvrtého rozhodcu. Pán Ruc nás asi trikrát poriadne obtiahol v tejto lige, rozhodcovia nám urobili minimálne mínus desať bodov,“ pokračoval rozčúlený funkcionár Prešova.
Hlavným rozhodcom stretnutia bol Ivan Kružliak, na čiarach mu pomáhali Ján Pozor a Dušan Štofik.
Marián Ruc bol videorozhodcom, asistentom videorozhodcu bol Tomáš Straka.
Micheľ vo svojom prejave narážal na predsedu komisie rozhodcov Miroslava Jašku. Práve táto komisia deleguje rozhodcov na jednotlivé zápasy.
„Ak niekto nechce v tejto lige Tatran, mal povedať, že ho tu nechceme. Nebudem mlčať, pretože to už je jeden hnoj. To, čo sa udialo, je čistá žumpa,“ vravel Micheľ.
„To, že pán Baráth si dovolí nepustiť divákov na štadión, je čistý hnoj,“ narážal na fakt, že komárňanský klub fanúšikov hostí pustil len do vyhradeného sektora.
„Je smutné, že v slovenskom futbale sme nedokázali počas voľby mať tú silu a zvoliť nového prezidenta. Aby futbal bol čistý, čestný a slušný. Založili sme všetok majetok zväzu. Toto je hanba, hanba nás, Slovákov,“ načrtol aj aktuálne problémy Slovenského futbalového zväzu.
„To čo sa udialo dnes, sa nestane ani v siedmej lige. Pán Ruc nemá morálne právo byť rozhodcom v slovenských súťažiach, ani v krajských. Kreslia tie čiary ako chcú, kde chcú a kedy chcú. Toto je hanba slovenského futbalu,“ uzavrel Ľuboš Micheľ.
Bolo to blízko, ale...
Prešov bol v práve ukončenej sezóny nováčikom a príjemným spestrením ligy. Do novej Tatran Arény chodili slušné návštevy, mesto žilo futbalom.
Výsledky však boli kolísavé. Tatran dokázal zdolať Slovan na Tehelnom poli, doma porazil aj Trnavu, ale v jarnej časti na ihriskách súperov nevyhral ani jeden zápas.
„Naši fanúšikovia si nezaslúžili takýto koniec. Osobne ma to veľmi mrzí. Chceli sme zabojovať, ale videl som, že nám zväzuje nohy prílišná zodpovednosť,“ vravel po zápase tréner Tatrana Erik Havrila.
Mužstvo prevzal sedem zápasov pred koncom súťaže ako štvrtý tréner v poradí v aktuálnej sezóne.
V úvode sezóny viedol Prešov Jaroslav Hynek, jeho vystriedal v septembri Vladimír Cifranič. V marci prišla nevydarená epizóda s Jozefom Kostelníkom a po jeho rýchlom konci sa ujal kormidla Havrila.
„Musíme si vyhodnotiť, čo sa dalo urobiť lepšie. Ja som začínal na poslednom mieste, ale bol som presvedčený, že to zvládneme. Boli sme k tomu blízko, ale stále nás brzdilo premieňanie šancí,“ skonštatoval tréner Tatrana.
Jeho mužstvo chcelo hrať podobne ako pred týždňom doma so Skalicou, ale nevyšlo to.
„V prvom polčase bolo Komárno aktívnejšie, lepšie, robilo nám problém, ako zakladali útoky. Druhý polčas chalani išli za tým gólom, prevzali iniciatívu.
Nakoniec gól v pridanom čase aj prišiel. Boli to obrovské emócie. Strašne som sa tešil z gólu, ale zasiahol VAR a gól nám neuznal,“ smutne poznamenal Havrila.
Pripravujú sa na Zvolen
Kým pre Prešov to bola katastrofa, Komárňania po klinickej smrti vstali z mŕtvych.
„Pozerali sme aj my tú situáciu a povedali sme si, že fauly tam nie sú, takže kreslia ofsajd. Som rád, že to pozerali dlho, mali s tým trpezlivosť. Iba som sa modlil, aby to bolo ofsajd,“ poznamenal kapitán KFC Martin Šimko.
Komárno si práve vďaka tomuto rozhodnutiu stále živí nádej na záchranu. Skončilo na predposlednom mieste a v baráži sa stretne so Zvolenom.
„Boli to náročné týždne po mentálnej stránke. Treba precítiť to víťazstvo, no potom sa pripravujeme už len na Zvolen,“ zdôraznil Šimko.
V histórii slovenskej najvyššej súťaže nikdy nestalo, aby druholigista prešiel cez baráž do najvyššej súťaže.
„Papierovo by sme mali byť favoritom, ale nemôžeme nič podceniť. Ideme do Zvolena s pokorou ale aj so sebavedomím,“ skonštatoval kapitán Komárna.
