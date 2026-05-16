ONLINE: Slovinsko - Česko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

Slovinsko a Česko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.
Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovinsko - Česko na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
16.05.2026 o 20:20
Slovinsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prehľad
Rozhodca: Borga, Schrader – Davidonis, Laguzov.
Prenos
Úvodné zostavy:
Slovinsko: Horák (Us) – Gregorc (A), Goličič, Crnovič, Magovać, Štebih, Ćosić, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič (C) – Jezovšek, Tičar, Kuralt (A) – Ograjenšek, Maver, Drozg – Sodja, Beričič, Simšič
Tréner: Edo Terglav
Česko: Pavlát (Kořenář) – Kempný, Hronek (A), Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Červenka (C), Sedlák (A), Mandát – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Kovařčík, Chmelař – Černoch
Tréner: Radim Rulík
Rozhodcovia: Borga, Schrader – Davidonis, Laguzov
Slovinsko: Horák (Us) – Gregorc (A), Goličič, Crnovič, Magovać, Štebih, Ćosić, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič (C) – Jezovšek, Tičar, Kuralt (A) – Ograjenšek, Maver, Drozg – Sodja, Beričič, Simšič
Tréner: Edo Terglav
Česko: Pavlát (Kořenář) – Kempný, Hronek (A), Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Červenka (C), Sedlák (A), Mandát – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Kovařčík, Chmelař – Černoch
Tréner: Radim Rulík
Rozhodcovia: Borga, Schrader – Davidonis, Laguzov
Slovinsko sa minulý rok vyhlo zostupu z najvyššej kategórie MS v hokeji, pričom si zahralo aj so Slovenskom. Tentokrát svoju cestu začne proti Česku. Slovinci sa na turnaj pripravovali zápasmi s porovnateľnými súpermi – stretli sa s Rakúskom, Maďarskom či Poľskom. Posledný prípravný duel odohrali s prvým menovaným mužstvom, pričom prehrali. Pre Česko pôjde už o druhé vystúpenie na šampionáte. V tom prvom sa zverencom trénera Radima Rulíka podarilo bez väčších problémov preletieť skrz bezradné Dánsko. Proti Slovincom by mali byť českí hokejisti ešte väčšími favoritmi.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Slovinsko a Česko. Zápas sa začne o 20:20.
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body