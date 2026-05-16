    ONLINE: Slovinsko - Česko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Slovinsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|16. máj 2026 o 17:20
    Sportnet|16. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Slovinsko - Česko.

    Slovinsko a Česko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    16.05.2026 o 20:20
    Slovinsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Česko
    Prehľad
    Rozhodca: Borga, Schrader – Davidonis, Laguzov.
    Prenos
    Úvodné zostavy:

    Slovinsko: Horák (Us) – Gregorc (A), Goličič, Crnovič, Magovać, Štebih, Ćosić, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič (C) – Jezovšek, Tičar, Kuralt (A) – Ograjenšek, Maver, Drozg – Sodja, Beričič, Simšič
    Tréner: Edo Terglav

    Česko: Pavlát (Kořenář) – Kempný, Hronek (A), Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Červenka (C), Sedlák (A), Mandát – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Kovařčík, Chmelař – Černoch
    Tréner: Radim Rulík

    Rozhodcovia: Borga, Schrader – Davidonis, Laguzov
    Slovinsko sa minulý rok vyhlo zostupu z najvyššej kategórie MS v hokeji, pričom si zahralo aj so Slovenskom. Tentokrát svoju cestu začne proti Česku. Slovinci sa na turnaj pripravovali zápasmi s porovnateľnými súpermi – stretli sa s Rakúskom, Maďarskom či Poľskom. Posledný prípravný duel odohrali s prvým menovaným mužstvom, pričom prehrali. Pre Česko pôjde už o druhé vystúpenie na šampionáte. V tom prvom sa zverencom trénera Radima Rulíka podarilo bez väčších problémov preletieť skrz bezradné Dánsko. Proti Slovincom by mali byť českí hokejisti ešte väčšími favoritmi.
    Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Slovinsko a Česko. Zápas sa začne o 20:20.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:6
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 6
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Kanada suverénne potvrdila rolu favorita. Žiaril dvojgólový kapitán Celebrini
    dnes 18:50
