Obrovský smútok v Prešove. Hráči už oslavovali gól, no systém VAR ich poslal do druhej ligy

Niké liga - 10. kolo skupiny o udržanie sa
Komárno - Prešov 1:0 (1:0)
Gól: 26. Mustafič
Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Štofik, ŽK: Mustafič, Tamas, Dlubáč, Druga, Rudzan - Taraduda, Souček
Diváci: 1950
Komárno: Dlubáč - Šmehyl, Šimko, Špiriak, Rudzan - Domonkos (76. Boďa), Ožvolda (79. Gamboš) - Tamas (65. Pillár), Bayemi (79. Druga), Ganbold - Mustafič
Prešov: Bajza - Medveděv, Taraduda, Menich, Sipľak (67. Römling) - Begala (46. Sagna), Simon, Souček - Bernát (67. Masaryk), Barbosa, Regáli (76. Wolsztyňski)
Futbalisti Prešova prehrali v záverečnom kole Niké ligy v Zlatých Moravciach s Komárnom 0:1 a po sezóne v najvyššej súťaži zostúpili.
Nováčik obsadil posledné miesto s dvojbodovou stratou na Komárno. To ide do baráže, kde zabojuje o zotrvanie v dvojzápase proti Zvolenu.
Od začiatku zápasu bolo viac v útoku Komárno, ktoré trápil brankár Pavol Bajza. Ten si poradil aj s prvotným pokusom Martina Šimka v 26. minúte, no Alen Mustafič vzápätí zakončil do odkrytej brány.
Druhý polčas sa začal mierne neskôr pre technický problém rozhodcu Ivana Kružliaka s odpočúvacím zariadením.
Ani to nevyhodilo domácich z tempa a aj po prestávke bolo viac vzruchu pred bránou hostí.
Domáci mali zas príležitosti z brejkov, no napriek tomu, že oba tímy útočili pod svojím „kotlom“, ďalší gól na dažďom zvlhnutom ihrisku nepadol.
Blízko k nemu však boli hostia, ktorí vyvinuli v úplnom závere enormný tlak, no presný zásah Martina Regáliho neplatil pre ofsajd po vyše päťminútovom preskúmavaní systémom VAR.
