Obrovský smútok v Prešove. Hráči už oslavovali gól, no systém VAR ich poslal do druhej ligy

Futbalisti KFC Komárno. (Autor: KFC Komárno)
Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 19:08
Kapitán Martin Regáli bol v tesnom ofsajde.

Niké liga - 10. kolo skupiny o udržanie sa

Komárno - Prešov 1:0 (1:0)

Gól: 26. Mustafič

Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Štofik, ŽK: Mustafič, Tamas, Dlubáč, Druga, Rudzan - Taraduda, Souček

Diváci: 1950

Komárno: Dlubáč - Šmehyl, Šimko, Špiriak, Rudzan - Domonkos (76. Boďa), Ožvolda (79. Gamboš) - Tamas (65. Pillár), Bayemi (79. Druga), Ganbold - Mustafič

Prešov: Bajza - Medveděv, Taraduda, Menich, Sipľak (67. Römling) - Begala (46. Sagna), Simon, Souček - Bernát (67. Masaryk), Barbosa, Regáli (76. Wolsztyňski)

Futbalisti Prešova prehrali v záverečnom kole Niké ligy v Zlatých Moravciach s Komárnom 0:1 a po sezóne v najvyššej súťaži zostúpili.

Nováčik obsadil posledné miesto s dvojbodovou stratou na Komárno. To ide do baráže, kde zabojuje o zotrvanie v dvojzápase proti Zvolenu.

Od začiatku zápasu bolo viac v útoku Komárno, ktoré trápil brankár Pavol Bajza. Ten si poradil aj s prvotným pokusom Martina Šimka v 26. minúte, no Alen Mustafič vzápätí zakončil do odkrytej brány.

Druhý polčas sa začal mierne neskôr pre technický problém rozhodcu Ivana Kružliaka s odpočúvacím zariadením.

Ani to nevyhodilo domácich z tempa a aj po prestávke bolo viac vzruchu pred bránou hostí.

Domáci mali zas príležitosti z brejkov, no napriek tomu, že oba tímy útočili pod svojím „kotlom“, ďalší gól na dažďom zvlhnutom ihrisku nepadol.

Blízko k nemu však boli hostia, ktorí vyvinuli v úplnom závere enormný tlak, no presný zásah Martina Regáliho neplatil pre ofsajd po vyše päťminútovom preskúmavaní systémom VAR.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
32
21
5
6
62:37
68
P
V
V
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
32
15
7
10
59:41
52
P
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
32
13
5
14
44:52
44
V
V
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
32
13
3
16
55:51
42
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

