Česi si komplikujú situáciu, komentátor Záruba hovoril o nečakanej blamáži

Českí hokejisti sa postarali o prvú veľké prekvapenie majstrovstiev sveta 2026, no v negatívnom zmysle.
V sobotňajšom zápase prehrali so Slovinskom 2:3 po predĺžení a po dvoch dueloch si skomplikovali situáciu v boji o čo najlepšiu pozíciu pred štvrťfinále.
O historicky prvom slovinskom víťazstve nad Českom na svetovom šampionáte rozhodol v druhej minúte predĺženia Marcel Machovec.
Komentátor ČT Sport Róbert Záruba jeho samostatný únik označil za „životnú jazdu“ a výsledok bez váhania nazval nečakanou blamážou českého tímu.
Premrhaná prevaha
Podľa expertov ČT Sport si Česi prehrali zápas najmä v druhej tretine. Hoci Slovincov prakticky nepúšťali z obranného pásma a vytvorili si obrovský tlak, dokázali streliť iba dva góly.
Práve v tomto úseku mali duel definitívne zlomiť, no namiesto rozhodujúceho tretieho zásahu nechali outsidera naďalej veriť v prekvapenie.
„Striel tam bolo ako pri Verdune, ale nevyužívali sme šance. Musíme byť hladnejší po góloch a presnejší. Veľa striel minulo bránu,“ zhodnotil David Pospíšil.
Milan Antoš takisto upozornil, že český tím doplatil na slabú efektivitu. Šancí si vytvoril viac než dosť, no chýbal mu väčší dôraz v zakončení a pokoj v rozhodujúcich momentoch. „Dva góly boli málo,“ skonštatoval bývalý reprezentant.
Česi mali výhrady k vyrovnávajúcemu gólu Slovincov na 2:2. V štúdiu ČT Sport zaznelo, že rozhodcovia mali po spornom vhadzovaní hru prerušiť, pretože došlo k jasnému kontaktu so Sedlákovou hokejkou. „Bol to gól, ktorý sme nemali dostať,“ zaznelo v televíznom štúdiu.
Chyba Galvasa
Rozhodujúci moment prišiel v predĺžení. Tomáš Galvas sa pokúsil o kľučku vo vlastnom pásme, no puk mu nešťastne poskočil na čepeli. Marcel Machovec následne prešiel sám cez celé klzisko a rozhodol.
„Ohromná chyba pri kľučkovaní. Potom to už bolo stratené,“ povedal Antoš.
Záruba označil túto situáciu za poslednú scénu dramatického zápasu, s ktorou sa český tím bude musieť rýchlo vyrovnať. „Toto je nečakaná blamáž, ktorá postihla český tím,“ konštatoval.
„Možno sme to stretnutie nezvládli,“ priznal Gavlas pred kamerami ČT Sport po stretnutí.
Čechov teraz čaká výrazne náročnejšia časť turnaja a podľa expertov budú musieť rýchlo zlepšiť efektivitu aj psychickú odolnosť, ak chcú pomýšľať na priamy postup do štvrťfinále a vyhnúť sa zbytočným komplikáciám v ďalšom priebehu turnaja.
„Komplikácia to je. Sú do dva body, s ktorými sme počítali, ale ešte nás čakajú ďalšie zápasy v skupine,“ zhrnul Pospíšil.
„Toto je nečakaná blamáž, ktorá postihla český tím. Už aj v minulosti nás Slovinci zavreli do strašidelného zámku, ale vždy sme z neho napokon našli cestu von. Tentoraz nie,“ zhodnotil Robert Záruba.
