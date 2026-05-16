    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    3 - 2
    1:0, 0:2, 1:0, 1:0
    Po predĺžení
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Česi si komplikujú situáciu, komentátor Záruba hovoril o nečakanej blamáži

    Slovinec Marcel Mahkovec oslavuje svoj víťazný gól popri českom brankárovi Dominikovi Pavlátovi (vľavo) a Jakubovi Flekovi.
    Slovinec Marcel Mahkovec oslavuje svoj víťazný gól popri českom brankárovi Dominikovi Pavlátovi (vľavo) a Jakubovi Flekovi. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Nikola Černáková|16. máj 2026 o 23:44
    Podľa expertov nemal vyrovnávajúci gól platiť.

    Českí hokejisti sa postarali o prvú veľké prekvapenie majstrovstiev sveta 2026, no v negatívnom zmysle. 

    V sobotňajšom zápase prehrali so Slovinskom 2:3 po predĺžení a po dvoch dueloch si skomplikovali situáciu v boji o čo najlepšiu pozíciu pred štvrťfinále.

    O historicky prvom slovinskom víťazstve nad Českom na svetovom šampionáte rozhodol v druhej minúte predĺženia Marcel Machovec.

    Komentátor ČT Sport Róbert Záruba jeho samostatný únik označil za „životnú jazdu“ a výsledok bez váhania nazval nečakanou blamážou českého tímu.

    Premrhaná prevaha

    Podľa expertov ČT Sport si Česi prehrali zápas najmä v druhej tretine. Hoci Slovincov prakticky nepúšťali z obranného pásma a vytvorili si obrovský tlak, dokázali streliť iba dva góly. 

    Práve v tomto úseku mali duel definitívne zlomiť, no namiesto rozhodujúceho tretieho zásahu nechali outsidera naďalej veriť v prekvapenie.

    Fotogaléria zo zápasu Slovinsko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Slovinskí hráči oslavujú po strelení gólu počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Český hráč Matyáš Melovský (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému brankárovi Lukášovi Horákovi počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Český hráč Roman Červenka (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému hráčovi Žanovi Ježovšekovi počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Slovinský hráč Matic Torok (vľavo) bojuje o puk proti českému hráčovi Michalovi Kovářčikovi (vpravo) počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Český hráč David Tomášek (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému hráčovi Lukovi Maverovi (vpravo) počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026. Český hráč Lukáš Sedlák (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému hráčovi Blažovi Gregorcovi (vpravo) počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    „Striel tam bolo ako pri Verdune, ale nevyužívali sme šance. Musíme byť hladnejší po góloch a presnejší. Veľa striel minulo bránu,“ zhodnotil David Pospíšil.

    Milan Antoš takisto upozornil, že český tím doplatil na slabú efektivitu. Šancí si vytvoril viac než dosť, no chýbal mu väčší dôraz v zakončení a pokoj v rozhodujúcich momentoch. „Dva góly boli málo,“ skonštatoval bývalý reprezentant.

    Česi mali výhrady k vyrovnávajúcemu gólu Slovincov na 2:2. V štúdiu ČT Sport zaznelo, že rozhodcovia mali po spornom vhadzovaní hru prerušiť, pretože došlo k jasnému kontaktu so Sedlákovou hokejkou. „Bol to gól, ktorý sme nemali dostať,“ zaznelo v televíznom štúdiu.

    Chyba Galvasa

    Rozhodujúci moment prišiel v predĺžení. Tomáš Galvas sa pokúsil o kľučku vo vlastnom pásme, no puk mu nešťastne poskočil na čepeli. Marcel Machovec následne prešiel sám cez celé klzisko a rozhodol.

    „Ohromná chyba pri kľučkovaní. Potom to už bolo stratené,“ povedal Antoš.

    Zostrih zápasu Česko - Slovinsko

    Záruba označil túto situáciu za poslednú scénu dramatického zápasu, s ktorou sa český tím bude musieť rýchlo vyrovnať. „Toto je nečakaná blamáž, ktorá postihla český tím,“ konštatoval.

    „Možno sme to stretnutie nezvládli,“ priznal Gavlas pred kamerami ČT Sport po stretnutí.

    Čechov teraz čaká výrazne náročnejšia časť turnaja a podľa expertov budú musieť rýchlo zlepšiť efektivitu aj psychickú odolnosť, ak chcú pomýšľať na priamy postup do štvrťfinále a vyhnúť sa zbytočným komplikáciám v ďalšom priebehu turnaja.

    „Komplikácia to je. Sú do dva body, s ktorými sme počítali, ale ešte nás čakajú ďalšie zápasy v skupine,“ zhrnul Pospíšil. 

    „Toto je nečakaná blamáž, ktorá postihla český tím. Už aj v minulosti nás Slovinci zavreli do strašidelného zámku, ale vždy sme z neho napokon našli cestu von. Tentoraz nie,“ zhodnotil Robert Záruba.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    2 - 5
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 6
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 4
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    3 PP - 2
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    4 - 2
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    1
    0
    1
    0
    0
    3:2
    2
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:6
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

