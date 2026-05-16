Prvé veľké prekvapenie na MS v hokeji. Česi šokujúco prehrali so Slovinskom po predĺžení

MS v hokeji 2026 - skupina B
Slovinsko - Česko 3:2 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
Góly: 10. Török (Drozg, Sabolič), 49. Kuralt (Golilič, Tičar), 62. Machovec (Tičar) - 25. Kaut (Melovský), 38. Sedlák (Kempný, Mandát).
Rozhodcovia: Borga (Švajč.), Schrader - Laguzov (obaja Nem.), Davidonis (Lot.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 5528
Slovinsko: Horák – Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Bohinc – Machovec, Török, Sabolič – Jezovšek, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Maver, Drozg – Sodja, Beričič, Simšič
Česko: Pavlát – Kempný, Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Červenka, Sedlák, Mandát – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Kovařčík, Chmelař – Černoch
Hokejisti Slovinska sa postarali o najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.
V sobotňajšom zápase skupiny B zvíťazili nad favorizovaným Českom 3:2 po predĺžení.
Rozhodujúci gól strelil v druhej minúte extračasu Marcel Machovec a postaral sa o historicky prvé víťazstvo Slovinska nad Českom na MS.
Česi dvojnásobne prevýšili súpera v počte striel, no Slovincov podržal brankár Lukáš Horák, ktorý pochádza práve z Česka.
Slovinci nastúpia na ďalší zápas v pondelok 17. mája o 20.20 h proti Nórsku, Čechov čaká v utorok od 20.20 súboj so Švédskom.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Slovinsko - Česko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Česi mali v prvej tretine herne navrch, no v jej úvode nevyužili presilovku a od 10. minúty prehrávali. Debutanta na MS Pavláta prekonal Török.
Favorit zápasu sa snažil vyrovnať, často sa hralo okolo slovinského brankára Horáka, no ten držal tesný náskok svojho tímu.
II. tretina:
Prekonal ho až Kaut, ktorý v 25. minúte dorazil puk do bránky po akcii Melovského. Česi pokračovali v tlaku a do vedenia sa dostali v 38. minúte, keď Sedlák uplatnil dôraz pred bránkoviskom - 1:2.
III. tretina:
Slovincov to však nepoložilo a v 49. minúte vyrovnali zásluhou Kuralta. Duel napokon dospel až do predĺženia, v ktorom Machovec ušiel súperom z obranného pásma a z úniku prekonal Pavláta - 3:2.
Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája
