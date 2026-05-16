    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    3 - 2
    1:0, 0:2, 1:0, 1:0
    Po predĺžení
    Prvé veľké prekvapenie na MS v hokeji. Česi šokujúco prehrali so Slovinskom po predĺžení

    Slovinskí hráči oslavujú gól proti Česku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 22:38
    Slovinsko dnes zdolalo Česko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Slovinsko - Česko 3:2 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

    Góly: 10. Török (Drozg, Sabolič), 49. Kuralt (Golilič, Tičar), 62. Machovec (Tičar) - 25. Kaut (Melovský), 38. Sedlák (Kempný, Mandát).

    Rozhodcovia: Borga (Švajč.), Schrader - Laguzov (obaja Nem.), Davidonis (Lot.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 5528

    Slovinsko: Horák – Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Bohinc – Machovec, Török, Sabolič – Jezovšek, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Maver, Drozg – Sodja, Beričič, Simšič

    Česko: Pavlát – Kempný, Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Červenka, Sedlák, Mandát – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Kovařčík, Chmelař – Černoch

    Hokejisti Slovinska sa postarali o najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.

    V sobotňajšom zápase skupiny B zvíťazili nad favorizovaným Českom 3:2 po predĺžení.

    Rozhodujúci gól strelil v druhej minúte extračasu Marcel Machovec a postaral sa o historicky prvé víťazstvo Slovinska nad Českom na MS.

    Česi dvojnásobne prevýšili súpera v počte striel, no Slovincov podržal brankár Lukáš Horák, ktorý pochádza práve z Česka.

    Slovinci nastúpia na ďalší zápas v pondelok 17. mája o 20.20 h proti Nórsku, Čechov čaká v utorok od 20.20 súboj so Švédskom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    1
    0
    1
    0
    0
    3:2
    2
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:6
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Slovinsko - Česko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Česi mali v prvej tretine herne navrch, no v jej úvode nevyužili presilovku a od 10. minúty prehrávali. Debutanta na MS Pavláta prekonal Török.

    Favorit zápasu sa snažil vyrovnať, často sa hralo okolo slovinského brankára Horáka, no ten držal tesný náskok svojho tímu.

    II. tretina:

    Prekonal ho až Kaut, ktorý v 25. minúte dorazil puk do bránky po akcii Melovského. Česi pokračovali v tlaku a do vedenia sa dostali v 38. minúte, keď Sedlák uplatnil dôraz pred bránkoviskom - 1:2.

    Fotogaléria zo zápasu Slovinsko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Slovinskí hráči oslavujú po strelení gólu počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Český hráč Matyáš Melovský (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému brankárovi Lukášovi Horákovi počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Český hráč Roman Červenka (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému hráčovi Žanovi Ježovšekovi počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Slovinský hráč Matic Torok (vľavo) bojuje o puk proti českému hráčovi Michalovi Kovářčikovi (vpravo) počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Český hráč David Tomášek (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému hráčovi Lukovi Maverovi (vpravo) počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026. Český hráč Lukáš Sedlák (vľavo) bojuje o puk proti slovinskému hráčovi Blažovi Gregorcovi (vpravo) počas zápasu Slovinsko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    III. tretina:

    Slovincov to však nepoložilo a v 49. minúte vyrovnali zásluhou Kuralta. Duel napokon dospel až do predĺženia, v ktorom Machovec ušiel súperom z obranného pásma a z úniku prekonal Pavláta - 3:2.

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    2 - 5
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 6
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 4
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    3 PP - 2
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    4 - 2
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Slovinec Marcel Mahkovec oslavuje svoj víťazný gól popri českom brankárovi Dominikovi Pavlátovi (vľavo) a Jakubovi Flekovi.
    Česi si komplikujú situáciu, komentátor Záruba hovoril o nečakanej blamáži
    Nikola Černáková|dnes 23:44
    Česi si komplikujú situáciu, komentátor Záruba hovoril o nečakanej blamáži. Podľa expertov nemal vyrovnávajúci gól platiť.
