    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina A
    1 - 3
    0:0, 0:1, 1:2
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Z outsidera sa stáva čierny kôň. Rakúsko zažíva historicky najlepší vstup na MS

    Rakúski hokejisti sa tešia z gólu
    Rakúski hokejisti sa tešia z gólu (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|20. máj 2026 o 11:22
    Všetci si to zaslúžia, hovorí útočník Harnisch.

    Hokejisti Rakúska zažívajú na MS 2026 historicky najlepší vstup do svetového šampionátu. Premiérovo dokázali na turnaji zvíťaziť v úvodných troch dueloch a po triumfe 3:1 nad Lotyšskom sú na dobrej ceste zopakovať si štvrťfinále.

    Rakúšania sa v posledných rokoch usadili v A-kategórii svetového šampionátu, v predošlej edícii turnaja sa po dlhšom čakaní dokonca prebojovali medzi najlepšiu osmičku. Po troch vystúpeniach v Zürichu sú na najlepšej ceste zopakovať si vyraďovacie boje.

    „Je to skvelé, že sa naša práca vypláca. Ide o pozitívnu vec pre Rakúsko a myslím si, že všetci si to zaslúžia,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku podujatia krídelník rakúskeho tímu Tim Harnisch.

    Doterajšia stopercentná bilancia je pre Rakúsko dobrým signálom, aby si po 32 rokoch zahralo len druhé štvrťfinále na majstrovstvách sveta. Teraz však prichádzajú súperi ťažšieho rangu, ale doterajšia herná pohoda by im mohla zahrať do karát.

    „Našim cieľom je získať štvrté víťazstvo na turnaji, a to čo najskôr, ako sa len dá. Vieme, že Švajčiarsko je veľmi ťažký súper, dokonca možno aj favorit našej skupiny. Hrajú veľmi dobre, majú kvalitné družstvo s mnohými skvelými hráčmi, ale sme si istí, že ak budeme kompaktní a dodržíme náš zápasový plán, tak máme v tomto stretnutí šancu,“ uviedol obranca Rakúska Paul Stapelfeldt.

    Lotyšsko zatiaľ naopak dopláca najmä na útočnú produktivitu, len päť vstrelených gólov a jedno víťazstvo znamená v tabuľke A-skupiny až šiestu pozíciu.

    „Neboli sme dostatočne agresívni, hlavne v prvej tretine. Snažili sme sa hrať s pukom na krásu, naopak akcie súpera boli príliš jednoduché. V takýchto stretnutiach jednoducho musíte skórovať, nemôžete hrať na krásu. Ukazuje sa to aj v presilovkách, nevieme bojovať pred bránkou a vyprovokovať súpera k vylúčeniam,“ povedal tréner Lotyšov Harijs Vitolinš.

    Fotogaléria zo zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Lotyš Sandis Vilmanis a Simeon Schwinger počas zápasu v základnej A-skupine Lotyšsko - Rakúsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Latvia's Martins Dzierkals, right, and Austria's Thimo Nickl in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Latvia's Haralds Egle, left, and Austria's Paul Stapelfeldt in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Austria's Vinzenz Rohrer, left, and Latvia's Arturs Andzans in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Latvia's goaltender Kristers Gudlevskis, left, and Austria's Vinzenz Rohrer in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria players celebrate their goal during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria's Tim Harnisch celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria's David Maier, left, goaltender Atte Tolvanen, and Dominic Hackl, right, challenge Latvia's Sandis Vilmanis during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Latvia's Rudolfs Balcers, center, celebrates scoring with Alberts Smits, left, and Sandis Vilmanis during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Latvia and Austria, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    Jeho zverenci potrebujú bodovo zabrať, ak sa chcú vyhnúť boju o záchranu a ešte sa pokúsiť dostať medzi postupujúce kvarteto.

    „Ak prehráme súboj so súperom približne rovnakej sily, tak musíme teraz zbierať body proti silnejším kolektívom. Ukázali sme to proti Nemecku, takže možné to je. Je pred nami ešte mnoho duelov a situácia sa mení každý deň,“ dodal reprezentačný kouč Lotyšska.

    Najbližšie sa Lotyši predstavia v akcii vo štvrtok 21. mája o 16.20 h proti Fínsku. Rakúsko čaká v stredu 20. mája o 16.20 h súboj s domácim Švajčiarskom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    3
    3
    0
    0
    0
    12:5
    9
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Sven Andrighetto (vpravo) sa so spoluhráčmi teší po strelenom góle v zápase Švajčiarsko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2025.
    Sven Andrighetto (vpravo) sa so spoluhráčmi teší po strelenom góle v zápase Švajčiarsko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2025.
    Slováci na MS individuálne nevyčnievajú. Produktivite kraľujú Švajčiar a Fín
    dnes 12:24
