Draftovaný útočník musí hrať v obrane. Za Poliakov nechytá ani jeden rodený Poliak

Tréner Ján Pardavý varuje pred laxnosťou. Nehľadiac na renomé súpera, Slováci musia podať sústredený výkon.

"Bude to o koncentrácii. Poliaci sú kvalitný tím, majú šikovných rýchlych útočníkov, dobrých brankárov. Sú veľmi obetaví v obrannom pásme, čiže budeme musieť dostávať puky cez blokujúcich hráčov, ísť pred bránu cloniť a dať aj nejaké škaredé góly, upokojiť hru a byť ochotní bekčekovať po strate puku," vyjadril sa.

"Hráči musia byť kompaktní v útoku aj v obrane, lebo ak by sme začali lietať a každý hráč by si hral svoje, nebolo by to dobré. Musíme to mať zrovnané v hlave, nepodceniť Poliakov ani na sekundu a odviesť šesťdesiatminútový super výkon, aby sme potvrdili výsledok proti USA.

Prízvukujeme hráčom, že sa musíme zlepšovať od zápasu k zápasu, takže ak budeme dnes lepší ako proti Američanom, bude to len v náš prospech."