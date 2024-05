Konečne mu to padlo. Cehlárik: Mysleli sme si, že to bude jednoduché

Všetci vieme, že sme chceli stavať na výkone s Amerikou. Vstúpili sme do zápasu, ako sme mali, prvá tretina bola dobrá. No potom sme si mysleli, že to bude jednoduché a vymýšľali sme trochu hlúposti, strácali sme puky. Taká klasika, jednoducho musíme tlačiť na to, aby sme hrali 60 minút disciplinovane náš hokej.

Šancí som mal kopec. Jednu som mal už v prvej tretine, ďalšiu v druhej. Bola to len otázka času. Všetci sme si vytvárali šance, aj ja, ale nemyslel som na to. Ako útok chceme hrať celkovo lepšie. Musíme hrať lepšie bez puku, viac spolu komunikovať. Musíme byť väčší ťahúni.

Čo vravíte na výkon Samuela Hlavaja? Bol výborný. Je spoľahlivý, nemal jednoduché strely. Dokázal nám, že mu môžeme dôverovať a verím, že sa aj on dobre cíti. Michal Ivan sa vyjadril, že ste možno ešte cítili v nohách zápas s Američanmi, ktorý bol veľmi vyčerpávajúci. Bol to fyzicky aj emočne náročný zápas. Museli sme sa sústrediť na každé jedno striedanie a každý jeden súboj. Môže byť, že to niektorí tak cítili. Dnes už ten hokej nebol taký rýchly, čo spomalilo aj nás a dostalo nás to do fázy, že sme nešli do súbojov, ako sme mohli.

Chýbalo v istých fázach hry nasadenie zo strany tímu? Ťažko povedať. O začiatku si to nemyslím, vstup bol výborný. V druhej tretine sme im dali trochu života, keď sme si mysleli, že to bude príliš jednoduché, no nebolo. Dokázali sa vrátiť do zápasu. Čo poviete na hru Poliakov? Sú odvážni v každom zápase. Sledoval som ich zápas so Švédmi, mali brejky, dokonca skórovali. Na turnaji nie je ľahký súper a každý dokáže byť nebezpeční. Stačí sa obzrieť za duelom Rakúska proti Kanade.

Cítite, že to vášmu útoku nejde ideálne. Čo vám môže pomôcť? Musíme zostať pozitívni. Je jedno, či niekto stratí puk alebo nedá gól, ten druhý ho zastúpi a o tom to je. Musíme sa podporiť a neukazovať prstom jeden na druhého. Pomôže vám deň voľna? Asi bude dobré nejsť na štadión, trochu si od hokeja vydýchnuť, byť spolu, dať si v pokoji večeru, oddýchnuť si. Cítite únavu? Ja som v pohode. Ale ešte je pred nami viac zápasov, bude toho dosť.