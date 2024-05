Skvelý úvod, čisté konto, ale aj útlm. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Poľsku

OSTRAVA. Slovenskí hokejisti vo svojom štvrtom zápase skupine B na MS v hokeji 2024 zdolali Poľsko 4:0.

Slováci sa síce dostali do vedenia už po 123 sekundách zásluhou Lukáša Cingela a skóre zvýšil v 12. minúte po skvelej prihrávke od Šimona Nemca kapitán Tomáš Tatar.

Poliaci sa dostali do hry po viacerých slovenských vylúčeniach a favoritom to naopak prestalo do bránky súpera padať.