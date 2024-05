Online hokej: Slovensko - Lotyšsko na MS v hokeji 2024 (LIVE, dnes)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 6. zápasu skupiny B na MS 2024 v Česku medzi Slovenskom a Lotyšskom.



Slovensko



Jeden krok smerom k štvrťfinále sa urobil v sobotu večer, definitívny môže prísť o 24 hodín. Proti Francúzom veľmi pomohol gól Pavla Regendu štyri sekundy pred koncom prvej tretiny. Po prestávke sa mužstvo rozbehlo a skórovalo trikrát. Nakoniec sa zrodila výhra 4:2.



Lotyšsko



Lotyši sa rozsypali ako domček z kariet v zápase so Švédskom. Zaslúžia si pochvalu za vymazanie dvojgólovej straty z 0:2 na 2:2, no potom sa začali diať nepochopiteľné veci. Tím hral päťminútovú presilovku pri vylúčení Dahlina, ktorú totálne premrhal, a tak sa Švédi blysli tromi gólmi za 26 sekúnd, čím prekonali rekord Kanady z MS 1986, keď javorové listy napálili rovnaký počet gólov do siete Poľska za 36 sekúnd.