Kaláber bol po prehre hrdý na hráčov Poľska: Mohli sme pomýšľať na bod

"Vedeli sme, čo nás čaká. Očakávali sme, že Slováci budú hrať aktívne, pokúsia sa vytvoriť si tlak a streliť prvý gól. Spravili sme si rozbor, pozreli sme si videá, no chýba nám skúsenosť s takýmito zápasmi. Dopustili sme sa chýb, ktoré súper nekompromisne trestal.

Nádej nám držal brankár Tomáš Fučík, ktorý chytil niekoľko čistých šancí súpera. Aj my sme si vytvorili príležitosti, no chýba nám chladná hlava na to, aby sme to vyriešili. Pred dvoma rokmi sme hrali proti Srbsku.

Pozrite sa, kde majú Srbi hráčov a kto stál dnes proti nám. Gratulujem súperovi k víťazstvu a môjmu tímu k tomu, ako sa proti nemu postavil. Hralo s nadšením, charakterom a nevzdalo sa. Za päť dní sme odohrali štyri ťažké zápasy," priznal Kaláber.