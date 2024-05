MS v hokeji 2024: Slovensko na úvod šampionátu prehralo s Nemeckom

Neúspešný vstup do turnaja pre Slovensko, keď sme v prvom zápase nestačili na súpera z Nemecka, napriek tomu že sme svojho oponenta prestrieľali v pomere 39:22. Na svojho súpera sme sa počas celého zápasu doťahovali, ale neúspešne. Zajtra majú naši hokejisti voľno a v nedeľu si zmerajú sily s Kazachstanom. To je na dnes odo mňa všetko, ďakujem vám za pozornosť.

Peterka to skúšal z náročného uhlu, no brankára Slovenska týmto pokusom nenachytal.

