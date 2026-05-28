    Nečakaný zvrat po svetovom šampionáte. Slováci riešili problémy pri návrate domov

    Na snímke zľava Patrik Koch, Oliver Okuliar a Maxim Štrbák (všetci Slovensko) smútia po prehre. (Autor: TASR)
    SITA|28. máj 2026 o 09:57
    Slovenskí hokejisti pristáli v Bratislave, ale nemohli vystúpiť z lietadla.

    Slovenskí hokejisti zažili pri stredajšom leteckom presune domov z majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku jedno neplánované zdržanie.

    Búrka nad Viedňou spôsobila, že Slováci na prvýkrát nemohli pristáť na Schwechate, ale núdzovo sa presunuli na bratislavské letisko.

    Tam síce nakoniec pristáli, ale keďže išlo o bežnú civilnú linku, hokejisti a realizačný tím nemohli vystúpiť z lietadla. Informoval o tom web tvnoviny.sk.

    "Celá výprava bola nútená zostať sedieť na svojich miestach a čakať, kým sa meteorologická situácia nad Rakúskom nezlepší, aby stroj mohol opäť vzlietnuť a dopraviť ich do pôvodnej cieľovej destinácie.

    Až z Viedne bol totiž naplánovaný ich finálny transfer domov," uviedol sport.sk s odvolaním sa na TV Noviny.

    Logistické nepríjemnosti prišli len necelých 24 hodín po tom, čo sa slovenskí hokejisti definitívne rozlúčili s majstrovstvami sveta bez toho, aby postúpili do štvrťfinále.

    Stalo sa tak po prehre 2:4 so Švédmi, ktorí sa do osmičky najlepších dostali na úkor Slovákov.

    Zverenci Vladimíra Országha ukončili svoje vystúpenie na MS 2026 s bilanciou 4 víťazstvá - 3 prehry a so ziskom 11 bodov.

    Slovensko spoznalo celkové umiestnenie. Predbehlo hlavných súperov v boji o ZOH
    V konečnom poradí šampionátu boli najlepší spomedzi tímov, ktoré nepostúpili do štvrťfinále. Patrí im 9. priečka.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - výsledky Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    1 - 5
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    4 - 2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

