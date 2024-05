Online hokej: Slovensko - Poľsko na MS v hokeji 2024 (LIVE, dnes)

Bolo to dlhé trápenie, aj keď po dvanástich minútach sme vyhrávali 2:0. Cenné tri body sú však na konte a cesta do štvrťfinále sa dláždi. Poľsko ostáva na poslednej priečke. Ďakujem za pozornosť. Dočítania priatelia.

Slovensko dalo gól! Gól mohol streliť Marek Hrivík, no chýbal mu kúsok k úspešnej dorážke. Dôslednejší bol PETER CEHLÁRIK. Zabolotny bol prikrátky. Asistencia: Juraj Slafkovský.

Striedanie nezakončil gólovou strelou Marek Hrivík. Vystrelil z ľavej strany tvrdo, no nepotykal si s presnosťou.

Mário Grman poslal koncovku do ohňa! Zabolotny neinkasoval po tom, ako Tomáš Tatar netrafil skákajúci puk do odkrytej bránky!

Rýchla akcia našich hokejistov, ale už to bolo zrejme aj cez. Bolo tam veľa šperkovania bez finálnej strely na Fučíka.

Poliaci si pripísali strelu od modrej čiary. Hlavaj chcel zasahovať, ale to nebolo potrebné, pretože puk zastavil Sukeľ aj ho odpálil.

Mateusz Bryk tvrdo strieľal, ale už zaznel klaksón. Poľský obranca ihneď adresoval Slovákom ospravedlnenie, a tak sa nikto do neho nepúšťal. Poliaci sa výrazne zlepšili a majú šancu niečo urobiť s výsledkom.

Tomáš Fučík kryje slovenský puk. Pavol Regenda to teraz prehnal po prerušení hry, keď uštedril zbytočný krosček Górnemu.

Miloš Kelemen zabojoval na vlastnej modrej čiare! Trielil do šance, bol faulovaný, ustál to aj zakončil, ale nevadí, že nebol úspešný! Pomer hráčov na ľade sa vyrovná!

Vietor pred poľskou bránkou rozvíril šikovný Kelemen, ktorý neskóroval. Cestu k puku si našiel Pospíšil, no nezaťažil Fučíkovo konto.

Grman s Kochom prišli k bránke robiť poriadky pri poľskej šanci. Krzysztof Maciaś ohrozil Hlavaja a Krystian Dziubiński to našťastie nedokončil.

Tatara neúmyselne eliminoval jeden z čiarových arbitrov, do ktorého sa náš hráč zakliesnil. Tým pádom nemohol posunúť vpred Hudáčka.

Hrivík sa veľmi nestíhal vracať so Zygmuntom. Poľskému útočníkovi vyšiel pokus bekhendom, ktorý zakryl Samuel Hlavaj.

Slafkovský sa pekne preštrikoval do útočnej tretiny. Tesne po vniknutí ho pekným hitom zdolal Patryk Wajda.

