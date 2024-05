Bilancia Slovensko - Poľsko: Zápasy zvyčajne končili debaklom, pre Poliakov je najcennejšia remíza

Zverenci Craiga Ramsayho sú víťazne naladení po triumfe nad výberom USA 5:4 po predĺžení a do tabuľky skupiny B si zatiaľ pripísali 5 bodov.

Gólový uragán

Najvyššie víťazstvo proti Poliakom zaznamenali slovenskí hokejisti v apríli 1995 na MS v hokeji B-kategórie, ktoré sa odohrali v Bratislave.

Slováci vchádzali do duelu v pozícií jasného favorita, ktorý má vyhrať celý šampionát a vybojovať si tak miestenku do elitnej kategórie. Poľsko patrilo do priemeru "béčkovej" divízie.