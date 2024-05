Ramsay: Slafkovský na seba príliš tlačí. Chce dávať góly, byť najlepší hráč

Mužstvo už dalo na turnaji 19 gólov. Čo hovoríte na ofenzívu?

Je to skvelé. V minulosti sme mali problém presadiť sa. Pridali sme v niektorých oblastiach a darí sa nám puk dostať do bránky. Pridáva vám to na nálade a umožní vám to koncentrovať sa a hrať svoj systém, pretože sa nemusíte trápiť, že neviete skórovať.

Budete mať dva dni voľna. Je niekto v tíme lepším hráčom golfu ako vy?

Teraz asi každý, pretože nehrám. Nemám už na to ruky. Nechcem si ublížiť. Rád by som si zahral, ale už to nejde.