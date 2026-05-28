Slafkovský hral v inom útoku, no nepomohlo to. Montreal doma nestrelil ani gól

NHL - 4. zápas semifinále play-off
Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Góly: 15. Sebastian Aho (Ehlers, Gostisbehere), 17. Staal (K. Miller, Ehlers), 18. Stankoven (Blake, Gostisbehere), 59. Svečnikov (Chatfield)
Hokejisti Montrealu podľahli v štvrtom zápase finále play-off Východnej konferencie na domácom ľade Caroline vysoko 0:4.
Hurricanes vyhrávajú v sérii 3:1 a v noci z piatka na sobotu môžu spečatiť postup do finále Stanleyho pohára.
Canadiens boli opäť jasne horším tímom. V prvej tretine dostali dve presilové hry, ani jednu však nevyužili.
Carolina od úvodu vytvárala tlak na obranu, ktorá prvýkrát povolila v 15. minúte po presilovkovom góle Sebastiana Aha.
Do konca prvej tretiny skórovali aj Jordan Staal a Logan Stankoven.
Hokejisti Montrealu do 8. minúty nevystrelili na bránku súpera, celkovo za 20 minút ohrozili bránku Caroliny len päťkrát.
Tréner Martin St. Louis v reakcii na nepriaznivý výsledok zmenil na začiatku druhej tretiny útoky.
Slafkovského v prvom útoku vedľa Nicka Suzukiho a Colea Caufielda vystriedal Alex Newhook.
Slovenský útočník sa presunul do druhej formácii k Jakeovi Evansovi a Ivanovi Demidovovi.
Obraz hry sa síce vyrovnal, no Canadiens zlyhávali v koncovke.
V závere zápasu vylepšil výsledok na 4:0 z pohľadu Caroliny gólom do prázdnej bránky Andrej Svečnikov.
Canadiens vystrelili na bránku Hurricanes len 18 striel, opačným smerom letelo až 43 pokusov.
Slafkovský strávil na ľade 17 minút a 18 sekúnd, na bránku Caroliny nevystrelil ani jednu strelu. Pripísal si tri bloky a dva hity.
V úvode duelu bol v hale Bell Centre prítomný aj bývalý slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý do arény doniesol pochodeň s ohňom, čo je tradčiný rituál pred každým zápasom Montrealu v play-off.
V rukách držal ikonickú stopku, ktorá sa objavovala v meste počas play-off 2010, keď Halák chytal za Canadiens. Nebol však na nej nápis Halak, ale Dobeš.
Český brankár v stredu oslavoval 25. narodeniny.