Brankára pred zápasom zbili tajní. Meno poľského hrdinu sa komentátor hanbil vysloviť

„Až po mojom poslednom góle na 6:3 sme verili vo víťazstvo. Do konca zostávalo niečo vyše minúty. Dovtedy to bolo veľmi napínavé, Rusi mali veľa príležitostí a mohli nám dať aj viac gólov. Andrzej Tkacz však chytal fantasticky, bol ako múr, nedokázali ho viackrát prekonať,“ spomínal pri 45. výročí pamätného zápasu pre Poľskú televíziu Jobczyk.

„O politike nikto nehovoril. To, čo sa dialo mimo klziska, sa nás, hráčov, netýkalo. Viete, ako to chodí: zápas, autobus, večera, posteľ a ďalší deň,“ vysvetľoval Andrzej Zabawa. A Tkacz doplnil: „S týmito chlapcami sme vychádzali v pohode. Boli to normálni ľudia. Dalo by sa povedať, že sme sa spriatelili. Často sme spolu trénovali, pretože chodili do Lodže na sústredenia.

Hokejisti zarábali ako baníci

Ľadový hokej bol v tom čase v Poľsku druhý najpopulárnejší kolektívny šport po futbale.

„Futbal už bol vtedy na inej, vyššej úrovni, ale aj nás si ľudia vážili. Na poľské pomery sme zarábali nadštandardne. Hráči ako ja, ktorí hrali v banských kluboch a boli formálne zamestnaní v bani, zarábali oveľa lepšie ako ostatní. Zle na tom neboli ani chlapci z Nowého Targu, ktorí akože pracovali v obuvníckej továrni alebo hráči Stoczniowiecu Gdaňsk. Na druhej strane, bez ohľadu na to, akú ste mali výplatu, peniaze v tom čase rýchlo strácali hodnotu. Ak ste sa v máji stali majstrom Poľska a v septembri ste dostali prémiu, mala polovičnú hodnotu,“ hovoril Jobczyk.