Prezidenta futbalových Košíc zadržali. Polícia rozbila okná, rieši jeho aktivity v biznise

Podľa informácií TV JOJ zadržali prezidenta košického futbalového klubu Dušana Trnka. V obci Beniakovce neďaleko Košíc od skorých ranných hodín zasahujú kukláči a vyšetrovatelia zo západného Slovenska.
Podľa doterajších informácií prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s Trnkovými podnikateľskými aktivitami. Polícia aktuálne vykonáva viaceré domové prehliadky.
Policajné zložky momentálne vykonávajú domové prehliadky aj v susediacich rodinných domoch dvoch ďalších funkcionárov.
Pri zásahu rozbili okná na jeho rodinnom dome, pričom zadržaná mala byť aj jeho manželka. Na mieste sa pohybujú ozbrojení príslušníci a kriminalisti, ktorí zabezpečujú dôkazy.