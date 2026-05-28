Prezidenta futbalových Košíc zadržali. Polícia rozbila okná, rieši jeho aktivity v biznise

Na snímke prezident klubu FC Košice Dušan Trnka. (Autor: TASR)
Sportnet|28. máj 2026 o 10:15
Prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom.

Podľa informácií TV JOJ zadržali prezidenta košického futbalového klubu Dušana Trnka. V obci Beniakovce neďaleko Košíc od skorých ranných hodín zasahujú kukláči a vyšetrovatelia zo západného Slovenska.

Podľa doterajších informácií prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s Trnkovými podnikateľskými aktivitami. Polícia aktuálne vykonáva viaceré domové prehliadky.

Policajné zložky momentálne vykonávajú domové prehliadky aj v susediacich rodinných domoch dvoch ďalších funkcionárov. 

Pri zásahu rozbili okná na jeho rodinnom dome, pričom zadržaná mala byť aj jeho manželka. Na mieste sa pohybujú ozbrojení príslušníci a kriminalisti, ktorí zabezpečujú dôkazy.

