Vyrastal s Amišmi, dnes chytá za Poľsko. Murray: Je to ako z inej galaxie

Nedá sa s istotou povedať, či si v ňom zachytá Murray. Bezpochyby by však tento duel s rodnou krajinou vnímal o čosi inak ako ostatné, hoci by sa nerád nechal uniesť emóciami.

“Moji rodičia boli hrdí, že budem hrať za Poľsko, aj keď som nemal poľské korene,” spomínal pred časom pre poľský portál Onet.pl. “Okrem toho sledujú moju kariéru s veľkou vášňou, bez ohľadu na to, či hrám za klub alebo reprezentáciu.”

Asi to začnem viac pociťovať, keď sa ten duel skončí. Bude to určite zábavné, lebo s americkými chalanmi som vyrastal a teraz budem chytať proti nim reprezentujúc inú hokejovú kultúru,” hovorí.

“Keď som v bránke, sústredím sa na prítomný moment. Vnímam len to, že chcem byť pripravený a nemyslieť na nič iné.

K športu ho to v mladosti ťahalo úplne prirodzene. Súviselo to s vyrastaním v USA.

Pamätám si historku, ako sme jedného dňa hrali aj po zotmení. Oni nepoužívajú elektrinu, ale priniesli špeciálne lampy, aby osvetlili ľad a mohli sme hrať ďalej. To bolo po prvýkrát, čo som niečo podobné zažil,” opísal Murray svoje začiatky s hokejom.

“Chcel som robiť to isté, čo môj brat, ktorý bol odo mňa o dva a pol roka starší. Moje rodné mesto je etnicky rôznorodé. V susedstve žije veľa Amišov. S ich deťmi sme trávili čas korčuľovaním.

Potom nastúpil do desiatok zápasov v ECHL a jeden štart zaznamenal aj v AHL na farme Tampy Bay Lightning v Syracuse.

Jeho cesta do Poľska sa začala v roku 2013.

“V Amerike už ma do istej miery unavovalo cestovanie. V AHL, ECHL alebo CHL sme na tripoch trávili polovicu týždňa, vyrážali sme vo štvrtok večer, najneskôr v piatok ráno a vracali sme sa v pondelky. Často sme hrávali v troch rôznych mestách za tri dni.

Už som bol z takého životného štýlu unavený, chcel som sa usadiť. Keď som to povedal agentovi, zavolal mi, či by som zobral ponuku z Poľska. Povedal som si, že to vyskúšam,” vysvetlil, ako sa dostal k nezvyčajnému angažmánu.

Začal v Sanoku, potom pôsobil v meste Opole, v roku 2017 sa upísal klubu GKS Tychy a od sezóny 2021/22 si oblieka dres Katovíc.

Baví ho stolárstvo

Do reprezentácie sa dostal vďaka manželke. Zoznámil sa s ňou, keď hral za tím Orlik Opole a po sobáši získal občianstvo.

Jeho výber do reprezentácie bol potom logický. Dlhodobo patrí k najlepším brankárom v tamojšej súťaži a dnes je jej šesťnásobným šampiónom.