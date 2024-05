MS v hokeji 2024: Slováci zdolali Kazachstan, strelili až šesť gólov

Prenos

Prvý raz v Ostrave zaznie hymna Slovenska, pretože naši hokejisti zvládli povinnú jazdu a zdolali nepríjemný Kazachstan 6:2. Treba sa však poradovať do polnoci a sústrediť sa už na zajtra. Popoludní nastúpime proti hviezdnej USA, ktorej máme čo vracať z prípravného duelu v Bratislave, ktorý sme prehrali 2:6. Ďakujem za pozornosť. Dočítania priatelia.

Koniec zápasu.

58:00 Prebiehajú posledné dve minúty stretnutia.

56:54 Krásnu strelu zápästím zaznamenal Martin Faško – Rudáš, ale v tomto prípade si nedožičil ešte jeden presný zásah na turnaji. Bojarkin zvládol zákrok.

54:34 important Veľa prihrávok našich hokejistov! Už to smrdelo exhibíciou! Zakončiť z kruhu mal Hudáček, no šperkoval to ešte na Cingela, ktorý sa zamotal!

53:33 Juraj Slafkovský bol pri situácii, kedy sa ponúkala gólová šanca Petrovi Cehlárikovi. Tomu niečo chýba od začiatku šampionátu. Nie je v takej pohode, ako by sme potrebovali.

52:18 Kelemen nevychádzal dobre z vlastnej obrannej tretiny. Dokonca vyprodukoval chybu. Adil Beketajev priamo ohrozil Škorvánka, ktorý na chvíľu zaváhal a nevedel, či má puk medzi betónmi. Našťastie mal.

51:30 important Libor Hudáček sa ocitol v identickej pozícii ako nedávno Michajlis! Teraz išlo o ľavú žŕdku, ale Bojarkin nebol vystavený dorážaniu!

51:05 goal Kazachstan dal gól! No, toto môžeme brať aj ako kontroverzný gól Kazachov. Škorvánek spoza bránky na druhej tyčke zastavil zakončenie NIKITU MICHAJLISA, ktorý však trikrát búchal do betónu, až kým puk nepokoril čiaru. Čudo, že rozhodcovia nepískali, ale zase aj Koch nemal zaspať na vavrínoch. Asistencie: Alichan Omirbekov a Samat Danijar.

50:25 important Andrej Kudrna sa uvoľnil! Spred Bojarkina nasadil nepresné zakončenie z bekhendu!

49:54 Martin Fehérváry napol svaly a vypálil kvalitný projektil z modrej čiary. Bojarkin v spolupráci s obrancami odolal.

49:02 Pospíšil nechcel poslať puk na zakázané uvoľnenie, ale nemal to dobre komunikované s Milošom Kelemenom. Hra bude pokračovať od bránky Škorvánka.

48:39 Náročný zákrok mal brankár Bojarkin. Pekný bekhendový pokus na neho vyslal obranca Andrej Golian, no ďalšie navýšenie vedenia sa nekonalo.

47:27 important Škorvánek skontroloval situáciu za sebou, či náhodou neputoval puk do bránky, ale nebola to pravda! Hneď na to preletela iskra medzi Kochom a Beketajevovom!

45:52 important Miloš Kelemen v samostatnom nájazde! Nerozchytaný Bojarkin ostal stáť v strede bránky! Strelu nášho útočníka vyrazil!

45:06 change Striedanie v tíme Kazachstan:

z ihriska odchádza Andrej Šutov, prichádza Nikita Bojarkin.

45:06 goal Slovensko dalo gól! Šiesty puk končí za chrbtom kazašského brankára. Opäť treba vyzdvihnúť Hudáčka. Ten ukázal parádny prehľad v hre. LUKÁŠOVI CINGELOVI nabíjal pred bránku a koncovka z jeho hokejky putovala do brány po ľade medzi nohy Šutovova, ktorý mieri na lavičku. Asistencia: Libor Hudáček.

44:59 important Šutov vytasil neuveriteľný zákrok! Do voľného miesta razantne pálil Andrej Kudrna, ale odchádza s dlhým nosom!

44:27 Po skákaní celej arény si vylepšil pozíciu útočník Slafkovský. Svoj plán však nedotiahol do želanej bodky. Puk bol stlmený a hneď po ňom skočil lapačkou Šutov.

43:34 Andrej Šutov išiel vyššie zo svojej svätyne. Tento krok bol úspešný, pretože zmenšil strelecký uhol Matúšovi Sukeľovi.

42:04 Naša akcia bola jednoduchá, ktorú elegantnou prihrávkou spomedzi nôh ozdobil Juraj Slafkovský. Cehlárik sa dokázal uvoľniť, ale nenamieril presne na svoj terč.

41:18 goal Slovensko dalo gól! Slovenský reparát je úspešný. Hudáček servíroval, MARTIN POSPÍŠIL tentoraz mieril presne. Asistencia: Libor Hudáček.

41:11 important Hudáček vyskočil z trestnej lavice a zapojil sa do hry! Martin Pospíšil zblízka nerozvlniť sieť! Rana to však bola dostatočne kvalitná!

41:00 Slovensko hrá s piatimi hráčmi.

40:01 Začala sa tretia tretina.

Tretia tretina sa začne o 14:12.

V druhej tretine prišli problémy s herným prejavom. Kazachstan korigoval pri avizovanom vylúčení, no následne nám pomohlo premenené trestné strieľanie Liborom Hudáčkom. Ale už to nie je také ľahké, ako to vyzeralo v úvodnom dejstve.

40:00 Druhá tretina sa skončila.

39:00 Prebieha posledná minúta druhej tretiny.

39:00 Vylúčenie v tíme Slovensko:

Libor Hudáček – 2 min., príliš veľa hráčov na ľade.

39:00 Slovensko a Kazachstan hrajú s piatimi hráčmi.

38:37 important Naše šance neprinesú piaty gól v sieti Kazachstanu! Do streleckej listiny nepribudol Hrivík ani Cehlárik!

37:02 Puk z hokejky Mária Grmana zapríčinil zakázané uvoľnenie. Buly z našej strany bude v rukách Martina Pospíšila.

35:55 Vylúčenie v tíme Slovensko:

Tomáš Tatar – 2 min., hrubosť,

Juraj Slafkovský – 2 min., hrubosť.



Vylúčenie v tíme Kazachstan:

Temirlan Gajtamirov – 2 min., hrubosť,

Arťom Koroljov – 2 min., hrubosť.



35:55 important Ľadová plocha sa zmenila na boxerský ring! Juraj Slafkovský odštartoval mastenicu s Gajtamirovovom! Teraz budú padať tresty na oboch stranách!

35:00 Slovensko hrá s piatimi hráčmi.

34:49 Martin Pospíšil bol platný v defenzíve. Kazachom odrezal cestu do finálneho streleckého pokusu. V tomto oslabení už neinkasujeme, nakoľko puk putuje na druhú stranu ľadu.

34:09 Aj toto oslabenie nášmu tímu vychádza. Vynikajúca robota hráčov určených na oslabenia. Škorvánek nemusel riešiť nič vážne.

33:00 Vylúčenie v tíme Slovensko:

Peter Cehlárik – 2 min., hákovanie.

32:09 Slovensko hrá s piatimi hráčmi.

31:41 Faško – Rudáš veľmi dôrazne hral proti Rymarevovovi. Kazašský útočník nedostal priestor zorientovať sa pri mantineli a už bol bez puku.

31:00 Nerovnovážny počet hráčov na ľadovej ploche nám celkom vyhovuje. Kazachovia nevedia obsadiť útočné pásmo. Teraz Cingelova strela bola vyrazená na ochrannú sieť.

30:09 Vylúčenie v tíme Slovensko:

Martin Fehérváry – 2 min., podrazenie.

29:04 Ťažká pozícia, dôrazný brániaci hráč. Slafkovský vyslal pokus bekhendom. Škoda, že to nešlo o pár centimetrov nižšie.

28:28 goal Slovensko dalo gól! LIBOR HUDÁČEK udrel v trestnom strieľaní. Išiel na istotu a svoj bekhendový blafák natlačil na bližšiu žŕdku, kde sa zdalo, že to mal utesnené Andrej Šutov, no nemal. Bez asistencie.

28:28 important Trestné strieľanie pre Slovensko!

27:57 Stanislav Škorvánek zastavil súperovu strelu z modrej čiary. V rohu sa ho nedokázal zmocniť obranca Čerešňák.

27:18 important Kazachstan je odvážnejší, respektíve snaží sa využiť našu ležérnosť! Nervy chytajú Regendu, ktorý sa pustil do súpera a vyvolal šarvátku! Dúfajme, že sa nebude vylučovať!

26:43 Regenda poskytol šancu Hudáčkovi hrať v hĺbke útočnej tretiny, lenže čerstvý český majster neobral obrancu Breusa.

25:46 Šimon Nemec teraz narobil značné problémy v obrane. Vzadu to bolo poriadne chaotické a miestami i nebezpečné. Našťastie Ázijčania neskórovali.

24:43 Po ospalých minútach z druhej tretiny sa Slovensko prebúdza. Ďalšie góly nepridalo, ale pohrozilo v rozpätí pár sekúnd. Peter Cehlárik vyskúšal Šutovova zblízka.

24:22 important Tutovku teraz zahodil Matúš Sukeľ! Zívala na neho veľká časť odkrytej bránky súpera! Andrej Šutov vytiahol geniálny zákrok hokejkou!

23:02 important Môžeme si vydýchnuť! Miloš Kelemen odchádza z trestnej lavice na striedačku! Hlavný rozhodca uviedol, že Kazachstan skóroval pri avizovanom vylúčení a zákrok Kelemena by bol iba na dve minúty!

23:02 important Problémom ešte nemusí byť koniec! Miloš Kelemen odišiel na trestnú lavicu! Arbitri chcú zistiť, aký bol jeho zákrok! Veríme, že nepôjdeme do oslabenia do konca zápasu!

23:02 goal Kazachstan dal gól! Dotknúť sa puku a prerušiť hru sa nepodarilo. Kazachovia zamkli útočnú tretinu a boli nátlakoví. Škorvánek neodpratal puk z bránkoviska, ALICHAN ASETOV to doklepol do jeho siete. Asistencie: Samat Danijar a Maxim Muchametov.

22:12 Jeden z hráčov Kazachstanu bol faulovaný Kelemenom. Nedarí sa nám zmocniť puku, aby sa mohla hra prerušiť. Uvidíme, za čo presne pôjde pykať náš útočník.

20:49 Marek Hrivík veľmi tvrdo vystrelil od mantinelu smerom na kazašskú bránku. Nebola to stopercentná strela, pretože zlomil hokejku.

20:01 Začala sa druhá tretina.

Druhá tretina sa začne o 13:15.

Kazachstan sa nenadýchol k hre, ktorou by zaskočil zverencov Craiga Ramsayho. Naopak, Slováci odohrali skvelú tretinu, okorenenú o tri góly. Všetko vyzerá výborne v ceste za úvodným víťazstvom na šampionáte.

20:00 Prvá tretina sa skončila.

19:00 Prebieha posledná minúta prvej tretiny.

17:56 goal Slovensko dalo gól! Niekedy je dobré byť sebecký. Urobil to MATÚŠ SUKEĽ, ktorý nepomýšľal na prihrávku v úniku dvoch proti jednému. Chladnokrvne z pravého kruhu vystrelil popod pazuchu Šutovova. Asistencie: Martin Faško – Rudáš a František Gajdoš.

17:28 Slafkovského kľučky boli kvalitné, ale naša draftová jednotka spred dvoch rokov nemohla pokračovať v útočnej snahe. Postavenie mimo hry.

16:44 Krásne prenikal Tomáš Tatar. Útočník Seattlu si nakoniec vypracoval peknú príležitosť, keď zakončil popod hokejku Muratovova. Šutov vystrel ľavý betón, čo bolo úspešné.

15:52 Mário Grman nepríjemnou strelou ohrozil Šutovova. Brankár Kazachov si musel poradiť s pukom na dvakrát.

14:54 Kazachstan hrá s piatimi hráčmi.

14:35 Kazachovia sa len pozerali na Regendu, ktorý pohodlne prikorčuľoval k bránke z uhla, no potreboval viac šťastia v zakončení.

14:02 important Parádny tlak našej reprezentácie! Tatar skvelo tečoval z ľavej strany! Šutov nachystaný a dokonca likvidoval ešte jednu šancu v sede!

13:36 Hudáček po spolupráci s Pospíšilom chcel presne nabiť na hokejku od Nemca, ale ten to jednoducho neodhadol. Ostávame ale v pásme.

12:54 Vylúčenie v tíme Kazachstan:

Temirlan Gajtamirov – 2 min., podrazenie.

12:28 goal Slovensko dalo gól! Fantastické momenty v Ostrave, ktoré sme chceli zažiť. Teč MARTINA FAŠKA – RUDÁŠA sa odrazil od vnútornej obruče bránky. Tento gól bolo potrebné ešte odobriť videorozhodcom, pretože to nebolo hneď jasné. Asistencie: Patrik Koch a Matúš Sukeľ.

11:54 goal Slovensko dalo gól! Výborná agresívna hra Slovákov do bránky. Šutov v jednom prípade odtlačil MARTINA POSPÍŠILA, keď mu prekážal vo výhľade a o chvíľku na to dorazil Nemcovu bombu, ktorá vypadla gólmanovi. Asistencie: Šimon Nemec a Juraj Slafkovský.

11:20 Vylúčenie v tíme Kazachstan:

Alichan Asetov – 2 min., podrazenie.

10:59 Obetavá hra Slafkovského. Strelecký pokus súpera dostal do pravej korčule, z ktorej mu vypadol nôž. Kolenačky sa odplazil na striedačku.

10:03 important Slafkovský predviedol kombinačnú akciu s Petrom Cehlárikom, ktorému to nabil pri ľavej žŕdke! Zakončenie zblízka nebolo ale kvalitné! Šutov o pár sekúnd ukoristil tvrdú strelu Hrivíka!

09:03 Čerešňak pretlačil puk na dvojicu spoluhráčov v strednom pásme. Krkolomne spracovával prihrávku Sukeľ, a takto to aj skončilo. Ofsajd.

07:46 Nedorozumenia sa množia v našej obrannej tretine. Kirill Paňukov mohol pokojne trestať pokusom z kruhu na druhú žŕdku. Rozhodlo aj šťastie.

07:03 important Horúco začínalo byť aj v obrane našich hráčov! Škorvánek zlikvidoval jednu dobre mierenú strelu! Následne sme to vzadu upratali a upokojili!

06:33 Juraj Slafkovský výborne oklamal obrancov a sčasti i gólmana Šutovova. Nepríjemne to zakončil na vzdialenejší betón. Kazašský brankár s náročným, no úspešným zásahom.

06:11 important Veľká šanca Slovákov! Matúša Sukeľa si nevšimli súperi, že číha v medzikruží! Z fantastickej pozície trafil len brankára Šutovova!

05:22 Koch s veľkým sebavedomím sa pustil do založenia akcie nášho tímu. Na modrej čiare ho však súper čistým spôsobom eliminoval.

04:41 Cingelova formácia odviedla veľmi dobrú prácu pri terajšom striedaní. Hudáček si vytvoril šancu, Šutov odolal. Kazachovia vyhadzujú na zakázané uvoľnenie.

04:14 Cingel s vysokým napádaním na zadnom mantineli. Zozadu ho istil Libor Hudáček. Vznikol celkom solídny priestor na aktivitu v pásme.

03:24 Muchametov mal dobrú mušku. Medzi kruhmi ešte tečoval puk Paňukov. Škorvánek prakticky v poslednej chvíli vytlačil súperovo zakončenie do bezpečia.

02:08 important Tento zápas sa zrejme nebude hrať v rukavičkách! Kazachovia tvrdo dohrávajú súboje pred vlastnou bránkou! V šarvátke za našich nechýbali Pospíšil, Regenda alebo Kelemen! Vylučovať sa nebude!

01:56 Do takej malej šance sa dostal Oleg Bojko, ktorý zakončoval na prvú tyčku Stanislava Škorvánka. Náš brankár túto strelu vyrazil.

00:43 Druhýkrát prerušená hra po necelej minúte. Hráči Kazachstanu vyhodili puk cez všetky čiary. Na vhadzovanie ide Lukáš Cingel.

00:01 Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



Slovensko: Škorvánek (Hlavaj) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, P. Koch, Golian, Gajdoš – Slafkovský, Hrivík (A), Cehlárik – Hudáček, Cingel, Tatar (C) – Kelemen, Pospíšil, Regenda – Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna.



Tréner: Craig Ramsay.



Kazachstan: Šutov (Bojarkin) – Metalnikov, Breus, Orechov, Danijar (A), Dichanbek, Beketajev, Koroljov, Gajtamirov – Rymarev, Šestakov, Starčenko (C) – Michajlis (A), Omirbekov, Savickij – Muratov, Muchametov, Paňukov – Rachmanov, Bojko, Asetov.



Tréner: Galym Mambetaliev.



Rozhodca: Fraňo, Kaukokari – Briganti, Fuchs.

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 2. zápasu skupiny B na MS 2024 v Česku medzi Slovenskom a Kazachstanom.



Slovensko



V slovenskej kabíne bolo cítiť obrovské nadšenie a nedočkavosť z vypuknutia šampionátu. Súperom bolo Nemecko, proti ktorému neskončila nelichotivá séria v rámci majstrovstiev. Slováci prehrávali 0:2, dokázali vyrovnať na 2:2, no Nemci odskočili na 3:5 a súboj doviedli do úspešného konca. Zvíťazili 6:4. Realizačný tím urobil pred nedeľou zmeny na súpiske. Prvýkrát si zahrá Martin Faško – Rudáš, mimo sa ocitol Viliam Čacho a Marko Daňo.



Kazachstan



Kazachovia fantasticky vstúpili do turnaja. V sobotu popoludní si poradili s Francúzskom 3:1. Bránu opäť hájil Andrej Šutov, o ktorom sa v kuloároch šepká, žeby mal posilniť Slovan Bratislava. Kazachstan sa za ostatné roky poriadne zmenil a zápasy s ním sú veľmi náročné. Iné to nebude ani tentoraz.