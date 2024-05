Hnevá ma lenivosť. Mnohí hrali sebecky a nikto nechcel korčuľovať, hodnotil Valábik

„Máme skúsenejšie mužstvo, aj zručnejšie. Je to o prevedení. V prvej tretine sme robili to, čo sme mali. V druhej sme to prestali robiť. Musíme menej vymýšľať a strieľať na bránku.“

Kritický bol aj Boris Valábik. Podľa neho hráči čakali v strednom pásme a prestali korčuľovať. Vyzeralo to zle.

„Priemerná dĺžka striedania v druhej tretine bola jedna minúta a tri sekundy. To som ešte nevidel. Znamená to, že hráči sa čakajú v strednom pásme. Je to statické čakanie, chyby, pohadzovanie pukov a vôbec nie rýchlosť. Všetci len čakali na puk, že sa im to nejak odrazí. Hráči nie sú ochotní pre to niečo spraviť a ísť dole pre puk,“ hovoril Valábik.