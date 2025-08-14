Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na MS vo volejbale žien 2025 (+ hrací systém)

Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky na MS vo volejbale žien 2025. Na svetovom šampionáte hrá aj Slovensko.

BRATISLAVA. MS vo volejbale žien 2025 sa hrajú od 22. augusta do 7. septembra v Thajsku. Zápasy sa hrajú v štyroch mestách - Bangkok, Čiang Mai, Nakhon Ratčasima a Phuket.

Na 20. šampionáte sa predstaví podľa nového formátu 32 tímov z piatich kontinentálnych konfederácií: Afrika (3 tímy), Ázia (4 tímy), Európa (16 tímov), NORCECA (6 tímov) a Južná Amerika (3 tímy).

Účasť na šampionáte si vybojovali aj slovenské volejbalistky, ktoré sa na podujatie dostali prvýkrát v histórii vďaka postaveniu v rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB).

Základnú časť odohrajú v skupine D v meste Phuket, kde nastúpia proti Taliansku, Belgicku a Kube.

Nominácia Slovenska na MS vo volejbale žien 2025

Hráčky: Barbora Koseková, Anna Kohútová, Simona Slivková, Karin Palgutová, Zuzana Šepeľová, Karolína Fričová, Lucia Herdová, Simona Jelínková, Ema Smiešková, Tereza Hrušecká, Nina Wienand Herelová, Emma Erteltová, Karin Šunderlíková, Ema Palkovičová, Radka Hašková, Skartela Jančová, Ema Magdinová

Náhradníčky: Zuzana Justhová, Nikola Furdová, Karolína Cibulová, Barbora Truchlá

Realizačný tím: Michal Mašek - tréner, Martino Volpini, Michal Matušov - asistenti trénera, Radoslaw Kolanski - fyzioterapeut, Richard Nemec - kondičný tréner, Daniel Bruch - štatistik

Systém turnaja

Základná skupinová fáza sa odohrá v spomenutých štyroch hostiteľských mestách.

Z každej z ôsmich skupín postúpia ďalej najlepšie dva tímy do vyraďovacej časti turnaja, ktorá sa začne osemfinálovými zápasmi v Bangkoku.

Program Slovenska na MS vo volejbale žien 2025

Skupina B

Piatok 22. august:

15.30 h Slovensko - Taliansko

Nedeľa 24. august:

15.30 h Slovensko - Belgicko

Utorok 26. august:

15.30 h Slovensko - Kuba

Program, výsledky, tabuľky a skupiny na MS vo volejbale žien 2025

Skupina A

Piatok 22. august:

12.00 h Holandsko - Švédsko

15.30 h Thajsko - Egypt

Nedeľa 24. august:

12.00 h Holandsko - Egypt

15.30 h Thajsko - Švédsko

Utorok 26. august:

12.00 h Švédsko - Egypt

15.30 h Thajsko - Holandsko

Skupina B

Piatok 22. august:

12.00 h Belgicko - Kubo

15.30 h Slovensko - Taliansko

Nedeľa 24. august:

12.00 h Taliansko - Kuba

15.30 h Slovensko - Belgicko

Utorok 26. august:

12.00 h Taliansko - Belgicko

15.30 h Slovensko - Kuba

Skupina C

Piatok 22. august:

11.00 h Portoriko - Francúzsko

14.30 h Brazília - Grécko

Nedeľa 24. august:

11.00 h Portoriko - Grécko

14.30 h Brazília - Francúzsko

Utorok 26. august:

11.00 h Francúzsko - Grécko

14.30 h Brazília - Portoriko

Skupina D

Piatok 22. august:

11.00 h Česko - Argentína

14.30 h USA - Slovinsko

Nedeľa 24. august:

11.00 h Česko - Slovinsko

14.30 h USA - Argentína

Utorok 26. august:

11.00 h Argentína - Slovinsko

14.30 h USA - Česko

Skupina E

Sobota 23. august:

11.00 h Kanada - Bulharsko

14.30 h Turecko - Španielsko

Pondelok 25. august:

11.00 h Kanada - Španielsko

14.30 h Turecko - Bulharsko

Streda 27. august:

11.00 h Turecko - Kanada

14.30 h Bulharsko - Španielsko

Skupina F

Sobota 23. august:

11.00 h Dominikánska republika - Kolumbia

14.30 h Čína - Mexiko

Pondelok 25. august:

11.00 h Dominikánska republika - Mexiko

14.30 h Čína - Kolumbia

Streda 27. august:

11.00 h Kolumbia - Mexiko

14.30 h Čína - Dominikánska republika

Skupina G

Sobota 23. august:

12.00 h Nemecko - Keňa

15.30 h Poľsko - Vietnam

Pondelok 25. august:

12.00 h Nemecko - Vietnam

15.30 h Poľsko - Keňa

Streda 27. august:

12.00 h Keňa - Vietnam

15.30 h Poľsko - Nemecko

Skupina H

Sobota 23. august:

12.00 h Japonsko - Kamerun

15.30 h Srbsko - Ukrajina

Pondelok 25. august:

12.00 h Japonsko - Ukrajina

15.30 h Srbsko - Kamerun

Streda 27. august:

12.00 h Japonsko - Srbsko

15.30 h Ukrajina - Kamerun

Program a výsledky play-off na MS vo volejbale žien 2025

Osemfinále

Piatok 29. august:

12.00 h 1. osemfinále

15.30 h 2. osemfinále

Sobota 30. august:

12.00 h 3. osemfinále

15.30 h 4. osemfinále

Nedeľa 31. august:

12.00 h 5. osemfinále

15.30 h 6. osemfinále

Pondelok 1. september:

12.00 h 7. osemfinále

15.30 h 8. osemfinále

Štvrťfinále

Streda 3. september:

12.00 h 1. štvrťfinále

15.30 h 2. štvrťfinále

Štvrtok 4. september:

12.00 h 3. štvrťfinále

15.30 h 4. štvrťfinále

Semifinále

Sobota 6. september:

12.00 h 1. semifinále

15.30 h 2. semifinále

Zápasy o medaily

Nedeľa 7. september:

15.30 h Zápas o bronz

15.30 h Finále

