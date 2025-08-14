Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na MS vo volejbale žien 2025 (+ hrací systém)

BRATISLAVA. MS vo volejbale žien 2025 sa hrajú od 22. augusta do 7. septembra v Thajsku. Zápasy sa hrajú v štyroch mestách - Bangkok, Čiang Mai, Nakhon Ratčasima a Phuket.
Na 20. šampionáte sa predstaví podľa nového formátu 32 tímov z piatich kontinentálnych konfederácií: Afrika (3 tímy), Ázia (4 tímy), Európa (16 tímov), NORCECA (6 tímov) a Južná Amerika (3 tímy).
Účasť na šampionáte si vybojovali aj slovenské volejbalistky, ktoré sa na podujatie dostali prvýkrát v histórii vďaka postaveniu v rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB).
Základnú časť odohrajú v skupine D v meste Phuket, kde nastúpia proti Taliansku, Belgicku a Kube.
Nominácia Slovenska na MS vo volejbale žien 2025
Hráčky: Barbora Koseková, Anna Kohútová, Simona Slivková, Karin Palgutová, Zuzana Šepeľová, Karolína Fričová, Lucia Herdová, Simona Jelínková, Ema Smiešková, Tereza Hrušecká, Nina Wienand Herelová, Emma Erteltová, Karin Šunderlíková, Ema Palkovičová, Radka Hašková, Skartela Jančová, Ema Magdinová
Náhradníčky: Zuzana Justhová, Nikola Furdová, Karolína Cibulová, Barbora Truchlá
Realizačný tím: Michal Mašek - tréner, Martino Volpini, Michal Matušov - asistenti trénera, Radoslaw Kolanski - fyzioterapeut, Richard Nemec - kondičný tréner, Daniel Bruch - štatistik
Systém turnaja
Základná skupinová fáza sa odohrá v spomenutých štyroch hostiteľských mestách.
Z každej z ôsmich skupín postúpia ďalej najlepšie dva tímy do vyraďovacej časti turnaja, ktorá sa začne osemfinálovými zápasmi v Bangkoku.
Program Slovenska na MS vo volejbale žien 2025
Skupina B
Piatok 22. august:
15.30 h Slovensko - Taliansko
Nedeľa 24. august:
15.30 h Slovensko - Belgicko
Utorok 26. august:
15.30 h Slovensko - Kuba
Program, výsledky, tabuľky a skupiny na MS vo volejbale žien 2025
Skupina A
Piatok 22. august:
12.00 h Holandsko - Švédsko
15.30 h Thajsko - Egypt
Nedeľa 24. august:
12.00 h Holandsko - Egypt
15.30 h Thajsko - Švédsko
Utorok 26. august:
12.00 h Švédsko - Egypt
15.30 h Thajsko - Holandsko
Skupina B
Skupina C
Piatok 22. august:
11.00 h Portoriko - Francúzsko
14.30 h Brazília - Grécko
Nedeľa 24. august:
11.00 h Portoriko - Grécko
14.30 h Brazília - Francúzsko
Utorok 26. august:
11.00 h Francúzsko - Grécko
14.30 h Brazília - Portoriko
Skupina D
Piatok 22. august:
11.00 h Česko - Argentína
14.30 h USA - Slovinsko
Nedeľa 24. august:
11.00 h Česko - Slovinsko
14.30 h USA - Argentína
Utorok 26. august:
11.00 h Argentína - Slovinsko
14.30 h USA - Česko
Skupina E
Sobota 23. august:
11.00 h Kanada - Bulharsko
14.30 h Turecko - Španielsko
Pondelok 25. august:
11.00 h Kanada - Španielsko
14.30 h Turecko - Bulharsko
Streda 27. august:
11.00 h Turecko - Kanada
14.30 h Bulharsko - Španielsko
Skupina F
Sobota 23. august:
11.00 h Dominikánska republika - Kolumbia
14.30 h Čína - Mexiko
Pondelok 25. august:
11.00 h Dominikánska republika - Mexiko
14.30 h Čína - Kolumbia
Streda 27. august:
11.00 h Kolumbia - Mexiko
14.30 h Čína - Dominikánska republika
Skupina G
Sobota 23. august:
12.00 h Nemecko - Keňa
15.30 h Poľsko - Vietnam
Pondelok 25. august:
12.00 h Nemecko - Vietnam
15.30 h Poľsko - Keňa
Streda 27. august:
12.00 h Keňa - Vietnam
15.30 h Poľsko - Nemecko
Skupina H
Sobota 23. august:
12.00 h Japonsko - Kamerun
15.30 h Srbsko - Ukrajina
Pondelok 25. august:
12.00 h Japonsko - Ukrajina
15.30 h Srbsko - Kamerun
Streda 27. august:
12.00 h Japonsko - Srbsko
15.30 h Ukrajina - Kamerun
Program a výsledky play-off na MS vo volejbale žien 2025
Osemfinále
Piatok 29. august:
12.00 h 1. osemfinále
15.30 h 2. osemfinále
Sobota 30. august:
12.00 h 3. osemfinále
15.30 h 4. osemfinále
Nedeľa 31. august:
12.00 h 5. osemfinále
15.30 h 6. osemfinále
Pondelok 1. september:
12.00 h 7. osemfinále
15.30 h 8. osemfinále
Štvrťfinále
Streda 3. september:
12.00 h 1. štvrťfinále
15.30 h 2. štvrťfinále
Štvrtok 4. september:
12.00 h 3. štvrťfinále
15.30 h 4. štvrťfinále
Semifinále
Sobota 6. september:
12.00 h 1. semifinále
15.30 h 2. semifinále
Zápasy o medaily
Nedeľa 7. september:
15.30 h Zápas o bronz
15.30 h Finále