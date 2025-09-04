VIDEO: Semifinálové dvojice sú uzavreté. Američanky skončili proti majsterkám Európy

BANGKOK. Volejbalistky Turecka postúpili na MS v Thajsku do semifinále, keď zdolali Američanky 3:1 v záverečnom štvrťfinále vo štvrtok v Bangkoku.
Úradujúce majsterky Európy tak zabojujú o svoju prvú medailu zo svetového šampionátu. Hráčky USA naopak svoju štvrtú medailu z MS nezískajú.
Turkyne sa v sobotnom semifinále stretnú s Japonkami. Brazílčanky v úvodnom štvrtkovom štvrťfinále zdolali Francúzsko 3:0.
Strieborné medailistky spred troch rokov zabojujú o postup do finále proti Taliansku.
Brazílčanky sú vo svetovom rebríčku na druhom mieste, no na šampionáte ešte nikdy nezískali najcennejší kov.
MS vo volejbale žien 2025 - štvrťfinále