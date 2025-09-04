VIDEO: Semifinálové dvojice sú uzavreté. Američanky skončili proti majsterkám Európy

Volejbalistky Brazílie.
Volejbalistky Brazílie. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. sep 2025 o 17:47
ShareTweet0

Brazílčanky sú vo svetovom rebríčku na druhom mieste.

BANGKOK. Volejbalistky Turecka postúpili na MS v Thajsku do semifinále, keď zdolali Američanky 3:1 v záverečnom štvrťfinále vo štvrtok v Bangkoku.

Úradujúce majsterky Európy tak zabojujú o svoju prvú medailu zo svetového šampionátu. Hráčky USA naopak svoju štvrtú medailu z MS nezískajú.

Turkyne sa v sobotnom semifinále stretnú s Japonkami. Brazílčanky v úvodnom štvrtkovom štvrťfinále zdolali Francúzsko 3:0.

Strieborné medailistky spred troch rokov zabojujú o postup do finále proti Taliansku.

Brazílčanky sú vo svetovom rebríčku na druhom mieste, no na šampionáte ešte nikdy nezískali najcennejší kov.

MS vo volejbale žien 2025 - štvrťfinále

USA - Turecko 1:3 (-14, 22, -14, -23)

Brazília - Francúzsko 3:0 (25, 31, 19)


Pavúk MS vo volejbale žien 2025

Volejbal

Volejbal

    Volejbalistky Brazílie.
    Volejbalistky Brazílie.
    VIDEO: Semifinálové dvojice sú uzavreté. Američanky skončili proti majsterkám Európy
    dnes 17:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»VIDEO: Semifinálové dvojice sú uzavreté. Američanky skončili proti majsterkám Európy