Favoriti prekvapenie nedopustili. Hladké víťazstvá Kanady, Nemecka i Japonska

BANGKOK. Kanadské volejbalistky úspešne vstúpili do MS vo volejbale. Vo svojom prvom zápase zvíťazili nad Bulharkami 3:1.

Hráčky Dominikánskej republiky zdolali hladko Kolumbijčanky 3:0 a rovnako si favoritky z Nemecka poradili s Keňankami 3:0.

Slovenské volejbalistky čaká druhý súboj na šampionáte v nedeľu o 15.30 h proti Belgicku. V prvom zápase prehrali s Taliankami 0:3.