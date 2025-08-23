Favoriti prekvapenie nedopustili. Hladké víťazstvá Kanady, Nemecka i Japonska

BANGKOK. Kanadské volejbalistky úspešne vstúpili do MS vo volejbale. Vo svojom prvom zápase zvíťazili nad Bulharkami 3:1.
Hráčky Dominikánskej republiky zdolali hladko Kolumbijčanky 3:0 a rovnako si favoritky z Nemecka poradili s Keňankami 3:0.
Slovenské volejbalistky čaká druhý súboj na šampionáte v nedeľu o 15.30 h proti Belgicku. V prvom zápase prehrali s Taliankami 0:3.
MS vo volejbale žien 2025 - sobota:
E-skupina:
Kanada - Bulharsko 3:1 (23, 18, -23, 18)
F-skupina:
Dominikánska republika - Kolumbia 3:0 (15, 18, 13)
G-skupina:
Nemecko - Keňa 3:0 (22, 8, 20)
H-skupina: