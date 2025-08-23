Favoriti prekvapenie nedopustili. Hladké víťazstvá Kanady, Nemecka i Japonska

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|23. aug 2025 o 13:54
Vyhrala aj Dominikánska republika v súboji s Kolumbiou.

BANGKOK. Kanadské volejbalistky úspešne vstúpili do MS vo volejbale. Vo svojom prvom zápase zvíťazili nad Bulharkami 3:1.

Hráčky Dominikánskej republiky zdolali hladko Kolumbijčanky 3:0 a rovnako si favoritky z Nemecka poradili s Keňankami 3:0.

Slovenské volejbalistky čaká druhý súboj na šampionáte v nedeľu o 15.30 h proti Belgicku. V prvom zápase prehrali s Taliankami 0:3.

MS vo volejbale žien 2025 - sobota:

E-skupina:

Kanada - Bulharsko 3:1 (23, 18, -23, 18)

F-skupina:

Dominikánska republika - Kolumbia 3:0 (15, 18, 13)

G-skupina:

Nemecko - Keňa 3:0  (22, 8, 20)

H-skupina:

Japonsko - Kamerun 3:0 (21, 17, 19)

