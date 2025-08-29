VIDEO: Šok na MS vo volejbale žien. Obhajkyne trofeje skončili už v osemfinále

Japonské volejbalistky.
Japonské volejbalistky. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. aug 2025 o 17:46
Medzi elitnú osmičku postúpili aj Japonky.

BANGKOK. Volejbalistky Holandska sú prvými štvrťfinalistkami MS. V thajskom Bangkoku zdolali v osemfinále obhajkyne titulu zo Srbska 3:2.

Medzi elitnú osmičku postúpili aj Japonky po víťazstve 3:0 nad Thajskom.

MS vo volejbale žien - osemfinále

Holandsko - Srbsko 3:2 (25, 24, -22, -20, 11)


Japonsko - Thajsko 3:0 (20, 23, 23)

