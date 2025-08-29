VIDEO: Šok na MS vo volejbale žien. Obhajkyne trofeje skončili už v osemfinále

BANGKOK. Volejbalistky Holandska sú prvými štvrťfinalistkami MS. V thajskom Bangkoku zdolali v osemfinále obhajkyne titulu zo Srbska 3:2.
Medzi elitnú osmičku postúpili aj Japonky po víťazstve 3:0 nad Thajskom.
MS vo volejbale žien - osemfinále
Medzi elitnú osmičku postúpili aj Japonky.
