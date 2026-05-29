Slovenky prehrali úvodné dva sety. Potom predviedli zlepšený výkon a súper nemal nárok

Prípravný zápas
Rumunsko - Slovensko 2:2 (15, 20, -21, -22)
Rumunsko: Budai 12, Zadoroinaj 10, Ionescu 6, Popa 5, Ariton 5, Axinte 2, liberky Veres, Cojocaru a Otet (Buturez 4, Radu 1, Grama 4, Miclaus 5, Strachinescu 13, Cimpu 1). Tréner: G. Hernandez.
Slovensko: Kohútová 2, Herdová 14, Körmendyová 7, Šunderlíková 22, K. Fričová 11, Smiešková 6, liberky Magdinová a Justhová (Cibulová 0). Tréner: M. Volpini.
Slovenské volejbalistky remizovali v prvom z dvojice prípravných zápasov v rumunskom Blaji s domácim výberom 2:2. Druhý duel odohrajú v sobotu o 17.00 SELČ.
Zverenky trénera Martina Volpiniho prehrali úvodné dva sety, no po zlepšenom výkone dokázali ďalšie dva získať vo svoj prospech. Stretnutia s Rumunskom slúžia ako príprava pred začiatkom Európskej ligy.
Slovenky odohrali v Blaji tretí prípravný zápas v sezóne 2026. Proti domácemu Rumunsku vstúpili do stretnutia dobre, no v prvom sete stratili rytmus v jednej rotácii a prehrali ho 15:25.
Podobný priebeh mal aj druhý set, v ktorom Rumunky uspeli 25:20. Od koncovky druhého dejstva sa však slovenský tím postupne rozohral.
Zlepšil obranu, úspešnosť v dohrávke aj hru stredom siete. Tretí set Slovenky vyhrali 25:21 a v rovnakom duchu zvládli aj štvrtý po výsledku 25:22.
Líderkou slovenského tímu bola univerzálka Šunderlíková s 22 bodmi. Dvojciferný počet bodov pridali aj smečiarky Herdová (14) a Fričová (11).
Hlasy po zápase
Lucia Herdová, smečiarka SR: „Sme opäť rady za ďalší ťažký prípravný zápas. Ukázalo nám to ďalšie veci do tréningu. Mrzia nás prvé dva sety. V prvom sme sa v polovici zasekli a nevedeli sme sa vrátiť späť. Potom sme už začali lepšie hrať v obrane a dohrávali sme lepšie kľúčové situácie. Verím, že v sobotu podáme ešte lepší výkon, začneme naplno od prvého setu a zlepšíme sa v situáciách z vysokých lôpt a rovnako aj v side-oute po „perfekte“, lebo tam máme ešte rezervy.“
Karolína Fričová, smečiarka SR: „Mrzia nás prvé dva sety, hlavne ten prvý, lebo sme začali dobre, ale zasekli sme sa v jednej rotácii a nevedeli sme ani zložiť naše lopty a ubrániť Rumunky. Potom sa to už s nami ťahalo do konca setu. Podobné to bolo aj v druhom sete, ale na jeho konci sme sa chytili a postupne sa rozohrali. Našli sme aj riešenia na útoku, potiahla nás 'Šaja' a viac hrali aj stredom, čo nám pomohlo. Tretí a štvrtý set sme vyhrali, čo nás potešilo.“