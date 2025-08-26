Parádnou šnúrou vybojovali prvý set na MS. Slovenky však neuspeli ani do tretice

MS vo volejbale žien 2025 - skupina B
Slovensko - Kuba 1:3 (25, 21, -22, 24)
Rozhodovali: Sarikaya (Tur.), Kovář (ČR)
Kuba: Peňová 1, Ferrerová 0, Garciová 0, Grafortová 0, Jamesová 13, Kindelanová 0, Madanová 14, D. Martinezová 11, E. Martinezová 20, Morenová 4, Ruizová, Sanchezová 0, Suarezová 17, Tarinová 0
SR: Smiešková 2, Šepeľová 25, Kohútová 1, Šunderlíková 7, Palgutová 2, Weinand-Herelová 9, liberky Jančová a Magdinová (Herdová 0, Fričová 15, Koseková 2, Jelínková 12, Hrušecká 0, Erteltová 0)
PHUKET. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v B-skupine na MS v Thajsku.
V utorkovom stretnutí v Phukete síce dokázali získať svoj prvý set na šampionáte, ale napokon podľahli Kubánkam 1:3 a v skupine obsadili bez bodu konečné štvrté miesto.
Zverenky trénera Michala Mašeka predtým nestačili v „béčku“ na úradujúce olympijské šampiónky z Talianska i Belgičanky (zhodne 0:3), šancu na postup do play off stratili už po druhom zápase.
Proti Kubánkam sa im nedarilo na príjme a robili mnoho chýb v útoku, a hoci sa im neskôr podarilo vzchopiť, napokon súperkám podľahli v štyroch setoch.
Nestačil im ani individuálny výkon Zuzany Šepeľovej, ktorá sa postarala o 25 bodov.
Kubánky po víťazstve skončili v tabuľke s troma bodmi na tretej priečke, do osemfinále sa prebojovali z prvého miesta Talianky (9 b.) a z druhého Belgičanky (6).
Tabuľka B-skupiny MS vo volejbale žien 2025
Priebeh zápasu Slovensko - Kuba
I. set:
Úvodný set mal vyrovnaný priebeh, oba tímy striedali lepšie fázy s horšími. Slovenky prehrávali 2:5 i 12:15, ale zakaždým dokázali otočiť.
V útoku sa darilo najmä Šepeľovej, ktorá oproti zápasu s Belgickom dostala príležitosť v základnej zostave.
Set sa lámal v závere, za stavu 20:20 sa aj vďaka skvelým blokom Šepeľovej dostali Slovenky do dvojbodového vedenia, to však neudržali a následne Kubánky využili za stavu 26:25 svoj druhý setbal.
II. set:
V podobnom duchu sa niesol aj druhý set. Slovenky mali naďalej slabú variabilitu v útoku, množili sa nedorozumenia.
V úvode si vytvorili tesné vedenie, potom po menšom útlme prehrávali 6:8 a vzápätí vďaka esu Weinand-Herelovej vyrovnali.
Za stavu 9:9 Kubánky vedené kapitánkou Suarezovou odskočili na 12:9, neskôr viedli aj 18:14, no zverenky Michala Mašeka sa nevzdali.
Predviedli štvorbodovú šnúru, pričom za stavu 16:18 získali dôležitú, extrémne dlhú výmenu a vynútili si vyrovnanie.
Koncovku však opäť nezvládli, nabrali štvorbodové manko a set napokon prehrali 21:25.
III. set:
Slovenky vstúpili do tretieho setu s vedomím, že iba víťazstvo v ňom ich udrží v zápase.
So súperkami sa im darilo držať krok vďaka dobrému servisu Jelínkovej a úspešným útokom Šepeľovej, postupne však Kubánky pridali a vybudovali si mierny náskok.
Slovenské reprezentantky dokázali potom vyrovnať skóre a vedenie sa prelievalo z jednej strany na druhú. Set opäť dospel do dramatickej koncovky.
V ňom Kubánky odskočili štvorbodovou šnúrou na 22:19, no tréner Mašek si vzal dvakrát v rýchlom slede oddychový čas a oživil hru svojho družstva.
To vstalo z popola, aj vďaka výborným blokom tímu a úspešným útokom Fričovej otočilo šesťbodovou sériou na 25:22 a udržalo sa v zápase.
IV. set:
Na začiatku štvrtého setu zaujali Jelínkovej smeče, Slovenky aj vďaka nim dokázali doťahovať mierny náskok súperiek a za stavu 6:6 sa prvýkrát dostali do vedenia.
Fričovej v týchto chvíľach vychádzali smeče a po štvorbodovej šnúre viedol Mašekov tím 12:10.
Po ese Šepeľovej a následnom vydarenom útoku Kosekovej viedli hráčky v červených dresoch 18:16, Kubánky však dokázali vyrovnať.
V závere za stavu 22:22 získali súperky dva body za sebou. Slovenky oba mečbaly odvrátili, následne tretí už však nie a tak sa so šampionátom rozlúčili prehrou 1:3.
Hlasy po zápase
Zuzana Šepeľová, smečiarka SR: „Dnes to nebol z našej strany dobrý výkon na príjme. Je to pre nás veľmi cenná skúsenosť, sme veľmi šťastné, že sme boli na tomto šampionáte, ale teraz momentálne sme smutné, lebo sme chceli Kubu zdolať. Ďakujeme za podporu počas celých majstrovstiev sveta, chceli sme našim fanúšikom dopriať víťazstvo, žiaľ, to sa nám to nepodarilo.“
Michal Mašek, tréner SR: „Musíme byť radi, že sme sa na tento šampionát prebojovali. Turnaj nás však nezastihol v najlepšej forme. Naše kľúčové hráčky nezabrali v kľúčových momentoch. Dnes odohrali striedajúce hráčky svoje maximum, ale aj tak to nestačilo. Rozhodla jedna chyba a bola naša, ak by sme vyrovnali na 2:2, mohlo to dopadnúť inak. Musíme zostať pozitívni, nadviazať na toto účinkovanie a s našimi mladými výbermi sa dostať na nadchádzajúce šampionáty. Je to pre nás dobrá skúsenosť.“