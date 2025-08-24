Talianske volejbalistky pokračujú v suverénnych výkonoch. Ani proti Kubánkam nestratili set

BANGKOK. Volejbalistky Talianska zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na MS v Thajsku. V A-skupine si po triumfe nad Slovenskom 3:0 poradili hladko aj s reprezentáciu Kuby 3:0 a bez straty setu si zaistili postup do ďalšej fázy.
Slovenské volejbalistky čaká druhý súboj na šampionáte od 15.30 h proti Belgicku. Do play off postúpia zo skupiny prvé dva tímy.
MS vo volejbale žien 2025 - piatok:
A-skupina:
Holandsko - Egypt 3:0 (15, 13, 13)
B-skupina:
Taliansko - Kuba 3:0 (9, 8, 16)
C-skupina:
Portoriko - Grécko 1:3 (-19, -13, 23, -14)
D-skupina: