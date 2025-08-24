Talianske volejbalistky pokračujú v suverénnych výkonoch. Ani proti Kubánkam nestratili set

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|24. aug 2025 o 13:58
Slovenské volejbalistky čaká druhý súboj na šampionáte od 15.30 h proti Belgicku.

BANGKOK. Volejbalistky Talianska zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na MS v Thajsku. V A-skupine si po triumfe nad Slovenskom 3:0 poradili hladko aj s reprezentáciu Kuby 3:0 a bez straty setu si zaistili postup do ďalšej fázy.

MS vo volejbale žien 2025 - piatok:

A-skupina:

Holandsko - Egypt 3:0 (15, 13, 13)

B-skupina:

Taliansko - Kuba 3:0 (9, 8, 16)

C-skupina:

Portoriko - Grécko 1:3 (-19, -13, 23, -14)

D-skupina:

Česko - Slovinsko 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13)

Volejbal

    Momentka zo zápasu Belgicko - Slovensko na MS vo volejbale žien 2025.
    teraz
