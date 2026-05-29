Slováci v odvete derby neuspeli. Podľa trénera si musia hráči uvedomiť, že nie sú na prázdninách

Prípravný zápas
Slovensko – Česko 1:3 (-17, 25, -23, -23)
Rozhodovali: Čuntala a Tiršel, 200 divákov.
Slovensko: Palgut 0, Makónyi 13, B. Hanúsek 8, Matejčík 14, Firkaľ 12, Kováč 6, libero S. Paňko (Barták 0, Ihnát 0, Gulák 0, Bielka 4, Rendla 0, Ščerba 0). Tréner: M. Masný.
Česko: Roman 0, Benda 4, Klajmon 4, Šotola 16, Drahoňovský 5, Klimeš 8, liberá Moník a Pavlíček (Trojanowicz 3, Š. Svoboda 2, J. Svoboda 7, Pastrňák 6, Bryknar 1, Indra 19). Tréner: J. Novák.
Slovenskí volejbalisti prehrali v piatkovom prípravnom zápase v Púchove s Českom 1:3 na sety.
Zverenci trénera Michala Masného dokázali vyrovnať stav stretnutia po dramatickom druhom sete, no v ďalšom priebehu doplatili na kolísavý výkon a nevyužité momenty v koncovkách, ktoré prehrali zhodne 23:25. Informoval o tom web slovakvolley.sk.
Prvým vrcholom sezóny bude pre Slovákov Európska liga. Slováci ju odštartujú domácim turnajom v Poprade budúci týždeň 5. júna.
Ich súpermi budú Estónsko a Albánsko. Následne pocestujú do holandského Doetinchemu (13.-14. júna, Holandsko, Gruzínsko) a islandského Kopavouguru (19.-20. júna, Island, Fínsko).
Hlays po zápase
Michal Masný, tréner SR: „Dnes to bol z našej strany horší výkon ako vo štvrtok a niektorí hráči si musia uvedomiť, že tu nie sme na prázdninách a každú loptu treba hrať naplno. O tom sa ale porozprávame. Rovnako sa musíme rozprávať aj o tom, aby sme boli na zápas pripravení lepšie aj psychicky, lebo to bolo z môjho pohľadu o tom, aby sme sa len dotýkali lopty a nie vyhrali zápas. Nehovorím o všetkých, lebo to tak vyzeralo zvonku. Musíme na tom popracovať, aby sme boli odolnejší psychicky, lebo v dôležitých zápasoch ju budeme veľmi potrebovať a to musíme trénovať.“
Martin Bielka, nahrávač SR: „Z našej strany to bol celkom dobrý výkon. Boli tam aj chyby, na ktorých musíme pracovať. V nedeľu sa budeme o tom s trénerom určite rozprávať. Myslím si, že to dáme dokopy a bude to do ďalších zápasov fajn. Za seba musím povedať, že som šťastný a vážim si to, že som mohol nastúpiť v reprezentácii. Som rád za to, že mi dal tréner Masný dôveru. Tešíme sa na Európsku ligu a verím, že v nej vyhráme čo najviac zápasov.“
Július Firkaľ, smečiar SR: „Tento zápas bol ťažší ako ten štvrtkový. Hlavne po fyzickej stránke. Nie je to ľahké hrať dva zápasy po sebe. To sa asi podpísalo na výkone na oboch stranách. Je cítiť, že je záver týždňa a sme v podstate na vrchole prípravy.“