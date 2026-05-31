Slovenky v príprave tesne podľahli Rumunkám. Odovzdali maximum, zhodnotil tréner

Prípravný zápas
Rumunsko – Slovensko 3:2 (-20, 23, 18, -23, 14)
Slovensko: Kohútová 2, K. Fričová 9, Körmendyová 3, Šunderlíková 16, Herdová 26, Smiešková 4, liberky Magdinová a Justhová (Cibulová 1, Hašková 4, Truchlá 8, Matalíková 4)
Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v sobotňajšom druhom prípravnom zápase v rumunskom Blaji s domácim výberom 2:3.
Zverenky trénera Martina Volpiniho viedli 1:0 na sety, no po obrate súperiek museli doťahovať a v tajbrejku podľahli Rumunkám najtesnejším rozdielom 14:16.
Slovenky čakajú 5. a 6. júna v Rakúsku stretnutia 1. kola Európskej ligy, keď si zmerajú sily najprv s domácou reprezentáciou a o deň neskôr s Islandom.
Proti Rumunsku hrali prípravný duel aj v piatok, zápas sa skončil výsledkom 2:2.
Hlasy po zápase
Martino Volpini, tréner SR: „Tieto dva dni uzatvárame s viacerými dôležitými poznatkami. Sme pripravení na budúci víkend. Druhý zápas s Rumunkami bol na oboch stranách veľmi intenzívny a mal vysokú úroveň. Ráno sme pracovali na niektorých technických a taktických aspektoch piatkového stretnutia a výsledky bolo vidieť priamo na ihrisku. Dievčatá počas týchto dvoch dní odovzdali maximum.“
Karin Šunderlíková, hráčka SR: „Tento zápas bol oveľa lepší ako ten piatkový. Súpera sme si zanalyzovali a taktické pokyny, ktoré sme si mali plniť, sme plnili oveľa lepšie a súperove hlavné útočníčky sme dobre bránili na sieti. V ťažkých situáciách sme volili správne riešenia, Rumunky sme dokázali pritlačiť a sme pripravené dobre na Európsku ligu.“
Lucia Herdová, hráčka SR: „Piatkový zápas sme si dobre zanalyzovali a všetky pokyny, ktoré nám tréner dal, sme plnili lepšie. Mrzí nás koncovka druhého setu, ktorú sme prehrali, lebo sme mali na to, aby sme ju zvládli, ale rozhodli v nej maličkosti. Myslím si, že všetky dievčatá bojovali o každú loptu a ukázali to aj mladšie baby, ktoré sa dostali na ihrisko. Bolo to pozitívne a verím, že sa takto budeme prezentovať aj v Európskej lige, aby sme naplnili ciele, ktoré sme si stanovili.“