VIDEO: Turkyne hladko zdolali Bulharky, s druhým víťazstvom na MS aj Čína

Turecká volejbalistka Melissa Vargasová smečuje počas zápasu základnej E-skupiny na MS v Thajsku.
Turecká volejbalistka Melissa Vargasová smečuje počas zápasu základnej E-skupiny na MS v Thajsku. (Autor: TASR)
TASR|25. aug 2025 o 16:39
Na 2. mieste zaostávajú za Tureckom o bod Kanaďanky.

BANGKOK. Volejbalistky Turecka zostávajú na majstrovstvách sveta v Thajsku bez prehry a straty setu, v E-skupine zdolali Bulharsko 3:0.

Na 2. mieste zaostávajú o bod Kanaďanky, ktoré v pondelok zvíťazili 3:2 nad Španielkami.

VIDEO: Zostrih zápasu Turecko - Bulharsko

Dominikánska republika je v F-skupine nezdolaná, pričom ešte nestratila ani set. Vo svojom druhom vystúpení na šampionáte zdolala Mexiko 3:0.

Z postupu do vyraďovacej fázy sa tešia aj Číňanky, ktorým po víťazstve 3:1 nad Kolumbijčankami patrí v F-skupine 2. miesto.

Úlohu favorita splnili aj postupujúce Poľky v G-skupine, hoci s Keňankami stratili set (3:1). Nemecko si hladko poradilo s Vietnamom (3:0) a je na čele skupiny.

H-skupinu vedie bez straty setu a už s istotou postupu Srbsko, obhajkyne titulu nedali šancu Kamerunčankám (3:0). Istý postup má aj Japonsko, keď zdolalo Ukrajinu v päťsetovom súboji (3:2).

MS vo volejbale žien 2025 - sobota:

E-skupina:

Turecko - Bulharsko 3:0 (23, 19, 13)

Kanada - Španielsko 3:2 (-22, 26, -24, 15, 10)

F-skupina:

Čína - Kolumbia 3:1 (16, -23, 14, 16)

Dominikánska republika - Mexiko 3:0 (15, 17, 20)

G-skupina:

Nemecko - Vietnam 3:0 (18, 17, 21)

Poľsko - Keňa 3:1 (17, -15, 15, 14)

H-skupina:

Japonsko - Ukrajina 3:2 (-25, -20, 20, 24, 11)

Srbsko - Kamerun 3:0 (16, 17, 12)

    dnes 16:39
