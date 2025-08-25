VIDEO: Turkyne hladko zdolali Bulharky, s druhým víťazstvom na MS aj Čína

BANGKOK. Volejbalistky Turecka zostávajú na majstrovstvách sveta v Thajsku bez prehry a straty setu, v E-skupine zdolali Bulharsko 3:0.
Na 2. mieste zaostávajú o bod Kanaďanky, ktoré v pondelok zvíťazili 3:2 nad Španielkami.
VIDEO: Zostrih zápasu Turecko - Bulharsko
Dominikánska republika je v F-skupine nezdolaná, pričom ešte nestratila ani set. Vo svojom druhom vystúpení na šampionáte zdolala Mexiko 3:0.
Z postupu do vyraďovacej fázy sa tešia aj Číňanky, ktorým po víťazstve 3:1 nad Kolumbijčankami patrí v F-skupine 2. miesto.
Úlohu favorita splnili aj postupujúce Poľky v G-skupine, hoci s Keňankami stratili set (3:1). Nemecko si hladko poradilo s Vietnamom (3:0) a je na čele skupiny.
H-skupinu vedie bez straty setu a už s istotou postupu Srbsko, obhajkyne titulu nedali šancu Kamerunčankám (3:0). Istý postup má aj Japonsko, keď zdolalo Ukrajinu v päťsetovom súboji (3:2).
MS vo volejbale žien 2025 - sobota:
E-skupina:
Turecko - Bulharsko 3:0 (23, 19, 13)
Kanada - Španielsko 3:2 (-22, 26, -24, 15, 10)
F-skupina:
Čína - Kolumbia 3:1 (16, -23, 14, 16)
Dominikánska republika - Mexiko 3:0 (15, 17, 20)
G-skupina:
Nemecko - Vietnam 3:0 (18, 17, 21)
Poľsko - Keňa 3:1 (17, -15, 15, 14)
H-skupina: