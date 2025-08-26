Naštartovala ich výhra nad Slovenkami. Talianky na MS jasne ovládli skupinu

BANGKOK. Volejbalistky Talianska ovládli B-skupinu na majstrovstvách sveta v Thajsku.
Zlaté olympijské medailistky z Paríža si v utorok poradili s Belgičankami, hoci prvýkrát na turnaji prehrali set (3:1). Belgicko postúpilo do osemfinále z 2. miesta.
O konečnom poradí v B-skupine rozhodne duel medzi Slovenskom a Kubou, ktorý začal o 15.30 h.
Slovinky víťazstvom 3:0 vystriedali Argentínu na 2. priečke v D-skupine a zaistili si miestenku medzi najlepšou šestnástkou, keďže Češky prehrali s prvými Američankami jasne 0:3 a obsadili posledné miesto.
Francúzky zdolali Grékyne 3:1 a zabezpečili si postup z C-skupiny. Víťazkami „céčka“ sa stali Brazílčanky, ktoré si poradili s reprezentantkami Portorika 3:0.
V A-skupine sa Švédsko proti Egyptu dočkalo prvého víťazstva na turnaji (3:1), o líderskú pozíciu sa pobili domáce hráčky s Holanďankami.
MS žien v Thajsku - výsledky:
A-skupina (Bangkok):
Švédsko - Egypt 3:1 (18, -26, 20, 16)
B-skupina (Phuket):
Taliansko - Belgicko 3:1 (16, 16, -21, 18)
C-skupina (Čiang Mai):
Francúzsko - Grécko 3:1 (-17, 21, 26, 17)
Brazília - Portoriko 3:0 (19, 13, 18)
D-skupina (Nakhon Ratčasima):