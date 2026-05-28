Výsledok bol pre trénera druhoradý, páčil sa mu výkon. Slováci zvládli napínavé derby

Prípravný zápas
Slovensko – Česko 3:2 (-20, 18, 24, -28, 12)
Rozhodovali: Dovičovič a Juráček, 200 divákov.
Slovensko: Bielka 0, Rendla 3, Billich 12, Gulák 14, Šellong 14, Ščerba 15, liberá Jakubík a S. Paňko (B. Hanúsek 0, Ihnát 15, Barták 0, Palgut 0, Matejčík 3). Tréner: M. Masný.
Česko: Roman 1, Vašina 4, Klimeš 9, Indra 7, Benda 7, Trojanowicz 3, liberá Pavlíček a Moník (Drahonovský 0, Š. Svoboda 5, Šotola 16, J. Svoboda 6, Bryknar 0, Klajmon 1, Pastrňák 8). Tréner: J. Novák.
Slovenskí volejbaloví reprezentanti zdolali v prípravnom zápase pred začiatkom Európskej ligy v Púchove Česko 3:2.
Michal Masný tak zažil víťaznú premiéru v úlohe hlavného trénera. Slováci si zmerajú sily s Čechmi ešte v piatok od 16.00 h, opäť v púchovskej sTC aréne.
V prvých dvoch setoch si Slováci dokázali vypracovať vedenie 8:5. Zatiaľ čo v úvodnom ho neudržali a prehrali napokon 20:25, v tom druhom si dokázali vytvoriť väčší náskok a vyhrali ho 25:18.
V treťom dejstve nevyužili tri setbaly a napokon rozhodol pomocou esa až Gulák - 26:24. V štvrtom sete sa hralo ešte dlhšie.
Slováci mali k dispozícii prvý mečbal po 124 minútach, Česi ho však odvrátili a zmarili aj ďalšie štyri príležitosti.
Set napokon vyhrali hostia 30:28. Tajbrejk Slováci po otočke zvládli pomerom 15:12 a pripísali si tak triumf nad štvrtým mužstvom minuloročného svetového šampionátu.
Prvým vrcholom sezóny bude pre Slovákov Európska liga. Slováci ju odštartujú domácim turnajom v Poprade budúci týždeň 5. júna.
Ich súpermi budú Estónsko a Albánsko. Následne pocestujú do holandského Doetinchemu (13.-14. júna, Holandsko, Gruzínsko) a islandského Kopavouguru (19.-20. júna, Island, Fínsko).
Hlas po zápase
Michal Masný, tréner SR: „Teší ma výsledok, ale bol druhoradý. Pre mňa bolo dôležité to, že chlapci plnili moje pokyny a ukázali to, čo robia aj na tréningu. V zápase sme sa dostali do dvoch ťažkých situácií – vo štvrtom sete aj v tajbrejku. Z oboch sme sa dokázali dostať. Duel sme mohli ukončiť už po štyroch setoch, ale na druhej strane sme sa dostali do tajbrejku, kde na nás Česi vybehli a prehrávali sme 1:5. Zvládli sme aj to a piaty set sme otočili. To nám veľmi pomôže, potešilo nás to, ale musíme na to rýchlo zabudnúť. Aj v Európskej lige a na ME nás budú čakať dva zápasy za sebou a na to sa musíme naučiť, lebo náš skutočný level uvidíme v piatkovom zápase.“