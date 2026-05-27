Volejbalové výbery začínajú EL. Ženy chcú semifinále, muži čo najviac vyhrávať

Oba slovenské volejbalové výbery odštartujú na budúci týždeň účinkovanie v Európskej lige 2026.
Tréner ženskej reprezentácie Martino Volpini verí, že sa jeho zverenkám podarí postúpiť medzi najlepšiu štvoricu a tým si zároveň zaistia miestenku na majstrovstvá Európy v roku 2028. Muži sa chcú pobiť o čo najlepšie výsledky a získať čo najviac bodov do rebríčka.
Tohtoročná edícia súťaže prešla zmenou formátu a je prvá, cez ktorú sa dá postúpiť priamo na kontinentálny šampionát. Tam sa dostanú najlepšie štyri tímy u mužov aj žien.
„Máme za sebou prvú časť úvodnej prípravy na novú sezónu. Momentálne sme jediný zväz, ktorý má obe družstvá na vrcholnom podujatí. Muži aj ženy sa predstavia na tohtoročných majstrovstvách Európy. Ešte predtým však absolvujeme Európsku ligu, ktorú by som prirovnal k futbalovej Lige národov.
Prvýkrát sa z nej dá prebojovať priamo na ME 2028 a navyše sa zbierajú body do rebríčka,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
VIDEO: Marek Rojko
„U žien je cieľ postúpiť do semifinále. Veríme, že sa to podarí, aj keď máme nejaké absencie. Muži majú ťažší žreb, ale pokiaľ by sme mali viac víťazstiev ako minulý rok, bolo by to dobré. Verím, že sa budeme biť o čo najvyššie priečky a zbierať body,“ pokračoval Rojko.
Slovenky odštartovali prípravu dvoma prehrami so Slovinskom, najbližšie ich čakajú ešte testovacie stretnutia v Rumunsku (29. a 30. mája) a do Európskej ligy vstúpia začiatkom júna turnajom v rakúskom Schwechate.
Následne sa predstavia doma v Poprade (12. do 14. júna) a skupinovú časť uzavrú v gruzínskom Tbilisi. Vrcholom sezóny budú augustové majstrovstvá Európy vo švédskom Göteborgu. V prípade postupu zo skupiny sa Slovenky presunú do Brna.
„Tento rok máme dva ciele. V prvej časti sezóny je to dostať sa do semifinále EL, v tej druhej postúpiť na majstrovstvách Európy do druhého kola. Nebude to ľahké, máme náročných súperov, ale pracujeme tvrdo,“ povedal k cieľom na sezónu Volpini.
„Na to, že to boli prvé zápasy, tak si myslím, že sme podali relatívne dobrý výkon, keď zoberieme do úvahy, že prechádzame generačnou obmenou. Máme veľa nových mladých hráčok. Určite nám zápasy ukázali, na čom musíme pracovať, ale myslím si, že je to na dobre ceste, vytvorili sme dobrý kolektív a už sa to bude iba zlepšovať,“ zhodnotila dve prehry so Slovinskom 0:3 univerzálka Karin Šunderlíková.
VIDEO: Karin Šunderlíková
Mužský výber odštartuje prípravu vo štvrtok a v piatok v Púchove súbojmi s Českom. Prvý turnaj EL odohrá v Poprade a jeho súpermi budú Estónsko a Albánsko. Následne pocestujú Slováci do holandského Doetinchemu (13.-14. júna, Holandsko, Gruzínsko) a islandského Kopavouguru (19.-20. júna, Island, Fínsko).
„Chcem sa poďakovať chalanom, všetci prišli na zraz pripravení tak, ako som si predstavoval. Snažia sa robiť všetko tak, ako chcem. No sú tam aj veci, na ktoré potrebujeme viac času, ktorého až tak nemáme.
Zajtra nás čaká prvá previerka, ak budeme hrať to, čo sú chalani schopní robiť na tréningu, budeme spokojní. Príprava je krátka, intenzívna, dobrá. Po dvoch zápasoch s Českom budú mať chalani voľno a potom budeme ladiť všetko na Poprad,“ uviedol tréner Michal Masný.
Na vystúpenie v Poprade sa teší blokár Andrej Billich, keďže sa bude hrať v jeho rodnom meste: „Najprv nás čakajú dva zápasy s Čechmi, ktorých medzinárodná úroveň je veľmi vysoká.
Práve takí súperi nás dokážu preveriť. V Poprade plánujem rozhodiť siete, aby prišlo, čo najviac ľudí, ale myslím si, že pomôžu aj rodina a kamaráti a dúfam, že Poprad Arénu naplníme.“
Širšia nominácia RD SR ženy na sezónu 2026
nahrávačky: Anna Kohútová (Jymy Volley/FIN), Karolína Cibulová (KOOPERATIVA Slávia EUBA)
smečiarky: Zuzana Šepeľová (Levallois Paris St. Cloud/FRA), Karolína Fričová (Bordeaux Merignac Volley/FRA), Lucia Herdová (Linz AG Steelvolleys/AUT), Karolína Matalíková, Radka Hašková (obe KOOPERATIVA Slávia EUBA)
blokárky: Tereza Hrušecká (Dinamo Bukurešť/ROM), Katarína Körmendyová (Dukla Liberec/CZE), Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Emma Erteltová (Fedes Ascencores La Laguna/ESP), Barbora Truchlá (Hit UCM Trnava)
univerzálne hráčky: Karin Šunderlíková (Vasas Óbuda Budapešť/HUN), Nina Dreisigová (VK KP Brno/CZE), Hana Boldocká (VK Slovan Bratislava)
liberky: Ema Magdinová (VK KP Brno/CZE), Zuzana Justhová (Volley project UKF Nitra)
náhradníčky: Nikola Furdová (Šelmy Brno/CZE), Deana Valentová (TJ Sokolo Šternberk/CZE), Alexandra Fričová (VK Slovan Bratislava), Tamara Hrušecká (VK KP Brno/CZE), Sofia Libáková (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Marína Siládiová (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Jasmína Pavlíková (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Ivana Kardošová (VA UNIZA Žilina - v prípade nutnosti a zranení), Rebecca Pernicová (VA UNIZA Žilina), Juliana Katočová (Vero Volley Unika/ITA) – obe v družstve SR U20 a v sledovaní v prípade potreby pre seniorskú reprezentáciu, Barbora Koseková (VC Turan/AZE - možnosť iba pre druhú časť po dohode v riešení)
realizačný tím: Martino Volpini (hlavný tréner), Michal Matušov, Andrea Carasi (asistenti trénera), Valter Durigon (konzultant), Richard Nemec (kondičný tréner), Daniel Bruch (štatistik), Andrea D’Auria (fyzioterapeut), Karin Palgutová (tímová manažérka)
Širšia nominácia RD SR muži na sezónu 2026
nahrávači: Filip Palgut (UVC McDonald's Ried/AUT), Peter Barták (VK MIRAD UNIPO Prešov), Martin Bielka (TJ Spartak Myjava), Oliver Hanúsek (SŠŠ Trenčín)
smečiari: Martin Rendla, Filip Makónyi (obaja TJ Spartak Myjava), Július Firkaľ (Barkom Kazany-Ľvov/UKR), Jakub Ihnát (VK Lvi Praha/CZE), Michal Ščerba (VK MIRAD UNIPO Prešov), Branislav Skasko (TJ Spartak Myjava)
blokári: Daniel Šellong, Andrej Billich (obaja VK Slovan Bratislava), Branislav Hanúsek (Beroe 2016 Stara Zagora), Jakub Kováč (Kladno volejbal.cz/CZE)
univerzálni hráči: Erik Gulák (VK Slávia SPU Nitra), Patrik Lamanec (TS BBT Bielsko-Biala/POL), Patrik Matejčík (VaLePa/FIN)
liberá: Bartolomej Jakubík (VK Slovan Bratislava), Samuel Paňko (TJ Spartak Myjava)
náhradníci: Patrik Marjov, Michal Trubač (obaja VK Slovan Bratislava), Patrik Pokopec, Tobias Viskup (obaja TJ Spartak Myjava), Marek Mečiar (VK Slávia SPU Nitra)
realizačný tím: Michal Masný (hlavný tréner), Adrian Pasierb (asistent trénera a štatistik), Marcin Krys (asistent trénera), Bartosz Serszeń (fyzioterapeut), Slavomír Huba (tímový manažér), Eryk Bandera (kondičný tréner)
Termíny EL
1. turnaj: 5. až 7. júna 2026
2. turnaj: 12. až 14. júna 2026
3. turnaj: 19. až 21. júna 2026
semifinálové a finálové kolo: 27. alebo 28. júna až 11. alebo 12. júla 2026
ženy:
1. turnaj (Schwechat, Rakúsko, 5.-6. júna): Rakúsko, Island
2. turnaj (Aréna Poprad):
12. júna o 18.30 h: SLOVENSKO - Izrael
13. júna o 16.00 h: Fínsko - Izrael
14. júna o 16.00 h: SLOVENSKO - Fínsko
3. turnaj (Tbilisi, Gruzínsko - 19.-20. júna): Bosna a Hercegovina, Gruzínsko
muži:
1. turnaj (Aréna Poprad):
5. júna o 19.00 h: SLOVENSKO - Estónsko
6. júna o 15.00 h: Albánsko - Estónsko
7. júna o 16.00 h: SLOVENSKO - Albánsko
2. turnaj (Doetinchem, Holandsko - 13.-14. júna): Holandsko, Gruzínsko
3. turnaj (Kopavougur, Island - 19.-20. júna): Island, Fínsko