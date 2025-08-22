Talianky sú iná liga, vraví najlepšia Slovenka. Prekvapením úvodu MS je prehra Česka

BRATISLAVA. Volejbalistky Belgicka zdolali vo svojom úvodnom stretnutí na majstrovstvách sveta v Thajsku Kubu jednoznačne 3:0.
Prvý set síce vyhrali najtesnejším rozdielom 25:23, no následne ovládli dianie na palubovke a vo zvyšných setoch získala Kuba len 25 bodov.
Obe družstvá sú v B-skupine súperkami Slovenska a tiež hráčok Talianska. Vo vzájomnom zápase sa podľa očakávaní zrodilo talianske víťazstvo 3:0.
"Zápas bol plný emócií a ja som si to veľmi užívala. Atmosféra bola úžasná a thajskí fanúšikovia sú skvelí. Skóre zápasu síce vyznieva jasne v náš neprospech, ale podľa mňa to na ihrisku tak nevyzeralo.
Na ihrisku sme sa bili o každú loptu, riskovali sme a nič sme nevzdávali. Talianky sú jednoducho inde, ale musíme hrať naplno.
Pre pocit bol tento duel pre nás dobrý a dôležitý. Teraz sa musíme sústrediť na Belgičanky a verím, že v tom stretnutí budeme úspešné," povedala pre SVF najlepšie bodujúca Slovenka v zápase Karin Šunderlíková.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Taliansko - Slovensko na MS 2025
"Myslím si, že sme hrali odvážne. Keby sme nerobili množstvo chýb, tak by sme možno prvý set vyhrali. Taliansko je veľmi kvalitné družstvo, proti ktorému musíme hrať na hranici našich možností.
Chyby pramenili z rizika, na ktorom sme sa rozhodli stavať našu hru. Pripravili sme sa na ďalšie dva zápasy, ktoré sú pre nás dôležitejšie," pridala svoje hodnotenie Lucia Herdová.
V rámci prvého hracieho dňa sa zrodilo aj jedno prekvapenie. Do súbojov v D-skupine vstúpili neúspešne Češky, ktoré podľahli Argentíne 1:3.
"Táto prehra znamená veľa aj nič. Ideme ďalej. Nikto nehovorí, že nemôžeme vyhrať ďalšie dva zápasy a postúpiť zo skupiny. Neskladáme zbrane, môže nás to nakopnúť," reagovala nahrávačka Kateřina Valková.
V druhom zápase skupiny si favorizované Američanky poradili so Slovinkami, hoci jeden set stratili. Napriek tomu sú o skóre na čele tabuľky.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Česko - Argentína na MS 2025
MS vo volejbale žien 2025 - piatok:
A-skupina:
Holandsko - Švédsko 3:2 (-25, 11, 21, -21, 9)
Thajsko - Egypt 3:1 (15, -23, 15, 11)
B-skupina:
Belgicko - Kuba 3:0 (23, 14, 11)
Taliansko - Slovensko 3:0 (20, 14, 17)
C-skupina:
Brazília - Grécko 3:0 (18, 16, 16)
Portoriko - Francúzsko 1:3 (-22, -18, 21, -14)
D-skupina: