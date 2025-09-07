VIDEO: Skvelá séria ich vyniesla až na trón. Talianky oslavujú po dráme titul majsteriek sveta

7. sep 2025
Opäť raz museli hrať päťsetový súboj.

MS vo volejbale žien 2025 - finále

Taliansko - Turecko 3:2 (-23, 13, -24, 19, -8)


BANGKOK. Volejbalistky Taliansky získali na MS v Bangkoku zlaté medaily. V nedeľňajšom finále zdolali Turecko 3:2.

Talianky získali druhý titul majsteriek sveta v histórii, Turecku nevyšla premiérová finálová účasť.

Taliansko vstupovalo do boja o zlato v pozícii favorita. Turecké volejbalistky však dokázali vzdorovať a prispeli k tomu, že finálový turnaj vyvrcholil reklamou na volejbal.

Viac šťastia a skúseností preukázali v koncovke zápasu Talianky, ktoré zvládli skrátený piaty set a oslavovali druhé zlato pri tretej finálovej účasti.

Turecko ťahala skvelým výkonom Melissa Vargasová, víťaz turnaja sa opieral v ofenzíve o výkon hviezdnej Pauly Egonuovej.

„Stále tomu nemôžem uveriť, som neuveriteľne hrdá na náš tím. Je to moment, na ktorý do konca života nezabudnem. Pôjdem domov a rovno spať. Nespala som už asi 20 dní,“ reagovala Egonuová bezprostredne na palubovke v rozhovore pre organizátorov podujatia.

Na turnaji sa premiérovo predstavili aj slovenské reprezentantky. Družstvo trénera Michala Mašeka uzavrelo svoje účinkovanie už v základnej B-skupine.

Na úvod turnaja si zmeralo sily aj s Taliankami, ktorým podľahlo 0:3. Rovnakým výsledkom prehral slovenský výber aj v súboji s Belgickom, jeden set uhral proti Kube (1:3).

Slovenkám patrila konečná 30. priečka spomedzi 32 účastníkov.

VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Turecko

Priebeh zápasu

Už prvý set finálového súboja priniesol mimoriadne kvalitný a dramatický volejbal. Výbornú formu mala od úvodu Turkyňa Vargasová, ktorá často bodovala.

Dôležitá časť prvého setu prišla za stavu 10:10, keď taliansky výber odskočil troma bodmi za sebou. Záver prvého dejstva bol vyrovnaný.

Turecko viedlo 22:20, no v koncovke Talianky zabrali. Získali štyri body za sebou a uspeli v pomere 25:23.

Druhá časť patrila jasne Turecku, ktoré malo suverénny vstup. Sériou šiestich bodov odskočili a svoj náskok kontrolovali až do zdarného konca.

Talianky sa trápili v útoku, najväčšie problémy im robil efektívny turecký dvojblok. Turkyne napokon zvládli set jasne 25:13.

Taliansko sa dokázalo z nevydareného setu otriasť. Úvod tretieho setu patril jeho hráčkam, no húževnaté reprezentantky Turecka neskladali zbrane a zariadili opäť drámu.

Duel ponúkal najmä súboj Vargasovej s Egonuovou. Talianska hviezda ukončila tretí set štýlovo - esom z podania.

Turkyne v štvrtom sete opäť prebrali taktovku a vypracovali si potrebný náskok. Koncovku si postrážili a vybojovali si zaslúžene piaty set.

Rozhodujúca časť „reklamy“ na volejbal však patrila favoritkám, ktoré preukázali svoje skúsenosti a zarmútili Turecko v skrátenej hre.

Pavúk MS vo volejbale žien 2025

