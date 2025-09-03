VIDEO: Talianky dominujú aj naďalej. Do semifinále prešli bez straty setu

Talianske volejbalistky.
Talianske volejbalistky. (Autor: TASR/AP)
3. sep 2025 o 18:32
Do semifinále postúpili aj Japonky.

BANGKOK. Japonské volejbalistky sa ako prvé prebojovali do semifinále MS v thajskom Bangkoku.

V stredajšom štvrťfinálovom zápase zdolali holandské reprezentantky po päťsetovej bitke a v ďalšej fáze narazia na úspešnejšie z dvojice USA - Turecko. Na postup do boja o medaily čakali 15 rokov.

V ďalšom zápase potvrdili úlohu favoritiek olympijské víťazky z Talianska. Poľky zdolali hladko 3:0 a v boji o finále ich čaká jeden z dvojice Brazília - Francúzsko.

Zvyšné dva štvrťfinálové duely sú na programe vo štvrtok.

MS vo volejbale žien 2025 - štvrťfinále

Taliansko - Poľsko 3:0 (17, 21, 18)


Holandsko - Japonsko 2:3 (20, -20, 22, -22, -12)

    Talianske volejbalistky.
    Talianske volejbalistky.
    VIDEO: Talianky dominujú aj naďalej. Do semifinále prešli bez straty setu
    dnes 18:32
