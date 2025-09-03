VIDEO: Talianky dominujú aj naďalej. Do semifinále prešli bez straty setu

BANGKOK. Japonské volejbalistky sa ako prvé prebojovali do semifinále MS v thajskom Bangkoku.
V stredajšom štvrťfinálovom zápase zdolali holandské reprezentantky po päťsetovej bitke a v ďalšej fáze narazia na úspešnejšie z dvojice USA - Turecko. Na postup do boja o medaily čakali 15 rokov.
V ďalšom zápase potvrdili úlohu favoritiek olympijské víťazky z Talianska. Poľky zdolali hladko 3:0 a v boji o finále ich čaká jeden z dvojice Brazília - Francúzsko.
Zvyšné dva štvrťfinálové duely sú na programe vo štvrtok.
MS vo volejbale žien 2025 - štvrťfinále