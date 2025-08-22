Senzácia sa nekonala. Slovenky pri debute na MS nestačili na olympijské víťazky

MS vo volejbale žien 2025 - skupina B
Taliansko - Slovensko 3:0 (20, 14, 17)
Rozhodovali: Sarikaya (Turec.), Wang C'-ling (Čína)
Slovensko: Palgutová 6, Šunderlíková 12, Weinand-Hereľová 2, Hrušecká 5, Herdová 6, Koseková, Šepeľová 3, Jelínková, Fričová, Kohútová, libero Jančová
Taliansko: Orrová 4, Fahrová 7, Nerviniová 9, Syllová 5, Danesiová 6, Egonuová 15, Antropovová 3, Omoruyiová 2, Giovanniniová 1, libero De Gennarová
PHUKET. Slovenské volejbalistky prehrali vo svojom úvodnom stretnutí B-skupiny MS v Thajsku proti topfavoritkám turnaja z Talianska 0:3.
Pri svojej premiére na svetovom šampionáte v Phukete predviedli sympatický výkon najmä v prvom sete, v ktorom Taliankam znepríjemňovali každú výmenu svojou bojovnosťou a obetavou defenzívou.
Druhý set im nevyšiel (14:25), keď prehrali prvých osem bodov za sebou. Tretie dejstvo bolo vyrovnané do polovice, no olympijské víťazky drámu nedopustili a hladko vyhrali už 30. súťažný duel v sérii.
Najbližší a azda kľúčový duel v pohľadu postupu zo skupiny čaká družstvo trénera Michala Mašeka v nedeľu od 15.30 SELČ proti Belgicku.
Priebeh zápasu Slovensko - Taliansko
I. set:
Slovenky začali výborne a ukazovali, že sa favoritiek nezľakli a kožu nepredajú lacno. Jediný slabší úsek zo ich strany prišiel za stavu 6:6, keď sa dostali súperky na koňa sériou štyroch získaných bodov.
Napriek tomu sa Slovenky postupne doťahovali, v závere dokonca prehrávali iba o bod (19:20). V koncovke sa však preukázali skúsenosti a Talianky brali prvý set rozdielom piatich bodov.
II. set:
Začiatok druhého dejstva už bol jasne v réžii Talianska. Osembodová šnúra hneď v úvode druhej časti prakticky zmarila Slovenkám šance na zisk tohto setu.
Potrebovali sa však sústrediť na svoj vlastný výkon, ktorý dokázali zlepšiť v ďalšom priebehu. Talianky boli nesmierne silné a efektívne v útočnej fáze.
Druhý set získali hladko v pomere 25:14.
III. set:
Tretie dejstvo bolo opäť vyrovnanejšie, podobné tomu prvému. Slovenky sa držali na kontakt bodu, keď prehrávali iba 10:11.
Ich súperky však opäť zapli a dokázali doviesť duel do úspešného konca. Zdalo sa, že využili hneď prvý mečbal, slovenská striedačka však videla dotyk talianskej blokárky na sieti, ktorý potvrdila aj videotechnika.
Slovenky ešte získali dva body, na štvrtý pokus už však favoritky ukončili duel a natiahli svoju fantastickú víťaznú sériu.