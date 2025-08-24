Šanca na postup zo skupiny rýchlo zhasla. Belgičanky prevalcovali slovenský tím

MS vo volejbale žien 2025 - skupina B
Belgicko - Slovensko 3:0 (19, 17, 18)
Zostava Slovenska: Palgutová, Šunderlíková, Weinand-Hereľová, Hrušecká, Herdová, Koseková, Šepeľová, Jelínková, Fričová, Kohútová, libero Jančová
PHUKET. Slovenské volejbalistky stratili na MS v Thajsku šancu na postup zo skupiny už po dvoch zápasoch. Po tom, čo v piatok podľahli Taliansku 0:3 sa rovnaký výsledok zrodil aj v kľúčovom dueli proti Belgicku.
Najmä úvodné dejstvo bolo dlho veľmi vyrovnané, no od stavu 17:18 sa podarilo zverenkám Michala Mašeka získať už len dve lopty.
V druhom sete dokázali Slovenky získať 17 bodov a tretie dejstvo bolo čo sa týka priebehu najjednoznačnejšie. Belgičanky už v úvode odskočili na 11:2 a hoci Slovenky bojovali, na bližší než štvorbodový rozdiel sa nedostali.
Slovenky ukončia svoje vystúpenie na šampionáte utorkovým zápasom o 15.30 h proti Kube, ktorá takisto zatiaľ na turnaji nezískala ani set.
Tabuľka B-skupiny MS vo volejbale žien 2025
Priebeh zápasu Belgicko - Slovensko
/doplníme/