Šanca na postup zo skupiny rýchlo zhasla. Belgičanky prevalcovali slovenský tím

Momentka zo zápasu Belgicko - Slovensko na MS vo volejbale žien 2025.
Momentka zo zápasu Belgicko - Slovensko na MS vo volejbale žien 2025. (Autor: Kristián Kováč/ Slovak Volleyball)
Sportnet, TASR|24. aug 2025 o 16:57
Slovenské volejbalistky prehrali na MS aj druhý zápas.

MS vo volejbale žien 2025 - skupina B

Belgicko - Slovensko 3:0 (19, 17, 18)

Zostava Slovenska: Palgutová, Šunderlíková, Weinand-Hereľová, Hrušecká, Herdová, Koseková, Šepeľová, Jelínková, Fričová, Kohútová, libero Jančová

PHUKET. Slovenské volejbalistky stratili na MS v Thajsku šancu na postup zo skupiny už po dvoch zápasoch. Po tom, čo v piatok podľahli Taliansku 0:3 sa rovnaký výsledok zrodil aj v kľúčovom dueli proti Belgicku.

Najmä úvodné dejstvo bolo dlho veľmi vyrovnané, no od stavu 17:18 sa podarilo zverenkám Michala Mašeka získať už len dve lopty.

V druhom sete dokázali Slovenky získať 17 bodov a tretie dejstvo bolo čo sa týka priebehu najjednoznačnejšie. Belgičanky už v úvode odskočili na 11:2 a hoci Slovenky bojovali, na bližší než štvorbodový rozdiel sa nedostali.

Slovenky ukončia svoje vystúpenie na šampionáte utorkovým zápasom o 15.30 h proti Kube, ktorá takisto zatiaľ na turnaji nezískala ani set.

Tabuľka B-skupiny MS vo volejbale žien 2025

Priebeh zápasu Belgicko - Slovensko

/doplníme/

    dnes 16:57
