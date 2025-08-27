Japonky prekvapili obhajkyne titulu a vyhrali skupinu. Turecko pokračuje v suverénnych výkonoch

BANGKOK. Volejbalistky Japonska zdolali v stredu na MS v Thajsku 3:1 národný tím Srbska. Víťazstvom si tak zabezpečili 1. miesto v H-skupine a odsunuli na 2. priečku práve obhajkyne titulu.
Srbky po vyrovnaných dvoch setoch zdramatizovali duel v treťom, keď znížili na 1:2, ale štvrtý už Japonky ovládli dominantným spôsobom, o 7 bodov.
Turkyne zvíťazili nad Kanadou hladko 3:0. V priamom súboji dvoch postupujúcich tímov si tak zabezpečili prvenstvo v E-skupine.
Oveľa vyrovnanejší bol duel o 3. miesto v F-skupine. So svetovým šampionátom sa rozlúčili víťazne hráčky Mexika, keď v päťsetovej bitke zdolali 3:2 súperky z Kolumbie.
Vo svojom treťom vystúpení na turnaji sa dočkala prvého víťazstva aj Keňa, ktorá zvíťazila v súboji o 3. priečku v G-skupine nad Vietnamom 3:0.
MS vo volejbale žien 2025 - streda, 27. august
E-skupina (Nakhon Ratčasima):
Turecko - Kanada 3:0 (21, 25, 13)
F-skupina (Čiang Mai):
Kolumbia - Mexiko 2:3 (-22, 22, -23, 18, -12)
G-skupina (Phuket):
Keňa - Vietnam 3:0 (23, 22, 18)
H-skupina (Bangkok):