Japonky prekvapili obhajkyne titulu a vyhrali skupinu. Turecko pokračuje v suverénnych výkonoch

Turecké volejbalistky sa radujú.
Turecké volejbalistky sa radujú. (Autor: TASR)
TASR|27. aug 2025 o 14:55
Oveľa vyrovnanejší bol duel o 3. miesto v F-skupine.

BANGKOK. Volejbalistky Japonska zdolali v stredu na MS v Thajsku 3:1 národný tím Srbska. Víťazstvom si tak zabezpečili 1. miesto v H-skupine a odsunuli na 2. priečku práve obhajkyne titulu.

Srbky po vyrovnaných dvoch setoch zdramatizovali duel v treťom, keď znížili na 1:2, ale štvrtý už Japonky ovládli dominantným spôsobom, o 7 bodov.

Turkyne zvíťazili nad Kanadou hladko 3:0. V priamom súboji dvoch postupujúcich tímov si tak zabezpečili prvenstvo v E-skupine.

Oveľa vyrovnanejší bol duel o 3. miesto v F-skupine. So svetovým šampionátom sa rozlúčili víťazne hráčky Mexika, keď v päťsetovej bitke zdolali 3:2 súperky z Kolumbie.

Vo svojom treťom vystúpení na turnaji sa dočkala prvého víťazstva aj Keňa, ktorá zvíťazila v súboji o 3. priečku v G-skupine nad Vietnamom 3:0.

MS vo volejbale žien 2025 - streda, 27. august

E-skupina (Nakhon Ratčasima):

Turecko - Kanada 3:0 (21, 25, 13)

F-skupina (Čiang Mai):

Kolumbia - Mexiko 2:3 (-22, 22, -23, 18, -12)

G-skupina (Phuket):

Keňa - Vietnam 3:0 (23, 22, 18)

H-skupina (Bangkok):

Japonsko - Srbsko 3:1 (23, 28, -23, 18)

    Turecké volejbalistky sa radujú.
    Turecké volejbalistky sa radujú.
    Japonky prekvapili obhajkyne titulu a vyhrali skupinu. Turecko pokračuje v suverénnych výkonoch
    dnes 14:55
