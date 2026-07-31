Program, výsledky, tabuľky, skupiny - Slovensko na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2026.

Turnaj hokejistov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup sa v roku 2026 hrá od 3. do 9. augusta.
Prestížne podujatie hostí v tomto roku kanadský Edmonton. Hrať sa bude na dvoch štadiónoch - Downtown Community Arena s kapacitou 1000 divákov a Rogers Place s kapacitou 18 347 divákov.
Obhajcom titulu spred roka je reprezentácia USA, ktorá vo finále v Brne zdolala Švédsko 5:3.
Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 6. miesto, keď v súboji o umiestnenie podľahli rovesníkom z Česka 2:5.
Slováci sa v aktuálnom ročníku predstavia v A-skupine, kde budú čeliť domácej Kanade, Švédsku a Švajčiarsku.
Ešte pred samotným šampionátom sa Slováci predstavia v prípravnom zápase proti USA, ktorý je na programe 1. augusta od 23.00 hod.
Z dvoch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále najlepšie dva tímy, mužstvá na treťom mieste sa stretnú v zápase o 5. miesto a posledné tímy sa pobijú o konečné 7. miesto.
Semifinálové zápasy sa odohrajú 7. augusta o 20.00 hod a 8. augusta o 1:00 v noci.
Zápas o tretie miesto je následne na programe 8. augusta o 20.00 hod a finále je v noci 9. augusta o 1.00 hod.
Všetky zápasy od semifinále sa odohrajú na štadióne Rogers Place, duel o 5. a 7. miesto bude hostiť Downtown Community Arena.
Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026.
Nominácia Slovenska na Hlinka Gretzky Cup 2026
Brankári: Nicko Zakk Havel (HK Dukla Trenčín), Filip Hornáček (HC Slovan Bratislava-mládež), Jakub Husár (HC Košice)
Obrancovia: Oliver Botka (HK Nitra), Lucas Čongrády (HK Dukla Trenčín), Alexej Hoďovský (HC Kometa Brno, Česko), Alexander Michael Ferreira (HKM Zvolen), Marek Klačanský (HK Dukla Trenčín), Filip Škripec (HK Dukla Trenčín), Viliam Pikna (HC Slovan Bratislava), Jakub Vasko (HC Košice)
Útočníci: Dominik Štefan Domonkos (HC Košice), Miroslav Kalousek (mládež MHK 32 Liptovský Mikuláš), Robert Matula (HKM Zvolen), Oliver Ozogány (Tri-City Storm, USHL/USA), Patrik Rychlík (HK ŠKP Poprad), Jakub Šimončič (MMHK Nitra), Tomáš Suja (HC Energie Karlovy Vary, Česko), Richard Halaš (HC Kometa Brno, Česko), Michal Lazovský (HC Oceláři Třinec, Česko), Max Melicherík (Tappara, Fínsko), Samuel Pisarčík (HK Dukla Trenčín), Tomáš Selič (HC Kometa Brno, Česko), Patrik Šiška (HC Topoľčany), Matúš Válek (HC Dynamo Pardubice, Česko)
Slovensko na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2026
Skupina A
Utorok 4. august o 3.00 h:
Slovensko - Švédsko
Streda 5. august o 1.00 h:
Slovensko - Kanada
Streda 5. august o 21.00 h:
Slovensko - Švajčiarsko
Kompletný program a výsledky na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2026
Skupina A
Utorok 4. august:
1:00 Švajčiarsko - Kanada /Rogers Place/
3:00 Slovensko - Švédsko /Downtown Community Arena/
23:00 Švédsko - Švajčiarsko /Downtown Community Arena/
Streda 5. august:
1:00 Slovensko - Kanada /Rogers Place/
21:00 Slovensko - Švajčiarsko /Rogers Place/
Štvrtok 6. august:
1:00 Švédsko - Kanada /Rogers Place/
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Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Slovensko
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0
0
0
0
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0
Kanada
0
0
0
0
0
0:0
0
Švajčiarsko
0
0
0
0
0
0:0
0
Švédsko
0
0
0
0
0
0:0
0
Skupina B
Pondelok 3. august:
21:00 USA - Česko /Rogers Place/
23:00 Nemecko - Fínsko /Downtown Community Arena/
Utorok 4. august:
21:00 Nemecko - Česko /Rogers Place/
Streda 5. august:
3:00 Fínsko - USA /Downtown Community Arena/
23:00 Česko - Fínsko /Downtown Community Arena/
Štvrtok 6. august:
21:00 USA - Nemecko /Downtown Community Arena/
#
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Česko
0
0
0
0
0
0:0
0
Fínsko
0
0
0
0
0
0:0
0
Nemecko
0
0
0
0
0
0:0
0
USA
0
0
0
0
0
0:0
0
Play-off
Sobota 8. august o 22.00 h:
Zápas o 7. miesto /Downtown Community Arena/
Sobota 8. august o 3.00 h:
Zápas o 5. miesto /Downtown Community Arena/
Piatok 7. august o 20.00 h:
1. semifinále /Rogers Place/
Sobota 8. august o 1.00 h:
2. semifinále /Rogers Place/
Sobota 8. august o 20.00 h:
Zápas o 3. miesto /Rogers Place/
Nedeľa 9. august o 1.00 h:
Finále /Rogers Place/